🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReliance Industries AktievorwärtsNachrichten zu Reliance Industries

    Jio Platforms legt größten Börsengang Indiens hin

    IPO

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Jio Platforms erzielt Indiens größten Börsengang
    • Jio-Aktien steigen zum Börsenstart um 21 Prozent
    • Jio versorgt über 530 Millionen Mobilfunkkunden
    IPO - Jio Platforms legt größten Börsengang Indiens hin
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MUMBAI (dpa-AFX) - Das indische Technologie- und Telekommunikationsunternehmen Jio Platforms hat den bisher größten Börsengang in der Geschichte des Landes hingelegt. Die Aktien der Tochtergesellschaft des von Milliardär Mukesh Ambani geführten Mischkonzerns Reliance Industries stiegen beim Börsenstart in Mumbai um mehr als 21 Prozent. Der Ausgabepreis hatte bei 1.119 Rupien (etwa 10,6 Euro) pro Aktie gelegen. Der Marktwert erreichte umgerechnet etwa 118 Milliarden Euro.

    Durch diese Bewertung stieg Jio Platforms direkt nach Reliance Industries zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Indiens auf, wie das indische Finanznachrichtenportal Moneycontrol berichtete. Die Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens überstieg das Angebot bei weitem.

    Über 530 Millionen Mobilfunkkunden

    Über die Kernmarke Jio versorgt das Unternehmen über 530 Millionen Mobilfunk- und Breitbandkunden. Nach eigenen Angaben ist Jio der weltweit größte Mobilfunkanbieter, was den Datenverkehr betrifft. In den vergangenen Jahren drang Jio Platforms in weitere Geschäftsfelder wie digitale Dienste und Künstliche Intelligenz vor. Geschäftsführer ist der Sohn Mukesh Ambanis, Akash Ambani./dg/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Reliance Industries Aktie

    Die Reliance Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 110,8 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Reliance Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IPO Jio Platforms legt größten Börsengang Indiens hin Das indische Technologie- und Telekommunikationsunternehmen Jio Platforms hat den bisher größten Börsengang in der Geschichte des Landes hingelegt. Die Aktien der Tochtergesellschaft des von Milliardär Mukesh Ambani geführten Mischkonzerns Reliance …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     