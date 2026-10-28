JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Flugzeugbauer für 2029 angestrebte Barmittelzufluss von 10 Milliarden US-Dollar komme ein Jahr später als erwartet, was enttäusche, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung nach den Quartalszahlen. Verantwortlich dafür seien die gesenkten Ziele für die Flugzeug-Auslieferungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 151,2EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 265
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
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Währung: USD
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