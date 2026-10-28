JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Flugzeugbauer für 2029 angestrebte Barmittelzufluss von 10 Milliarden US-Dollar komme ein Jahr später als erwartet, was enttäusche, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung nach den Quartalszahlen. Verantwortlich dafür seien die gesenkten Ziele für die Flugzeug-Auslieferungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 151,2EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00 $ , was eine Steigerung von +36,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer