UBS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Das Geldhaus habe ordentlich abgeschnitten und liege mit dem Vorsteuerergebnis 10 Prozent über dem Konsens, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis vor Rückstellungen überrasche positiv. Zudem seien die Frankfurter nun für die Erträge im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 29,91EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Mate Nemes
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mate Nemes
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
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