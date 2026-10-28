JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 139 Euro auf "Buy" belassen. Das Investmentbanking habe bemerkenswert stark abgeschnitten, wogegen das Vorsteuerergebnis in den meisten Sparten enttäuscht habe, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch. Die harte Kernkapitalquote und deren angestrebte Entwicklung im Schlussquartal hätten die Ankündigung eines 1,3 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms erlaubt, was er sehr begrüße./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 86,28EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 139

Kursziel alt: 139

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 139,00 € , was eine Steigerung von +59,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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