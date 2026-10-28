JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 139 Euro auf "Buy" belassen. Das Investmentbanking habe bemerkenswert stark abgeschnitten, wogegen das Vorsteuerergebnis in den meisten Sparten enttäuscht habe, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch. Die harte Kernkapitalquote und deren angestrebte Entwicklung im Schlussquartal hätten die Ankündigung eines 1,3 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms erlaubt, was er sehr begrüße./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 86,28EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 139
Kursziel alt: 139
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 139
Kursziel alt: 139
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