Logwin Posts Strong 9-Month Results, Updates 2026 Outlook
A strong third quarter powered Logwin’s nine-month growth in revenue and earnings, prompting the logistics group to raise its 2026 outlook.
Foto: Gelhot - picture alliance / Fotostand
- Logwin AG increased revenue, EBITA and net profit in the first nine months of 2026, with a particularly strong third quarter.
- Revenue rose to €1,223.2 million from €1,034.4 million a year earlier, driven by higher transport volumes and freight rates.
- Operating result (EBITA) increased to €66.8 million from €64.1 million; both Air + Ocean and Solutions improved their EBITA.
- Net profit grew to €49.3 million from €45.7 million, helped by higher operating earnings and lower tax expenses.
- Free cash flow rose to €19.1 million, compared with €17.3 million in the prior-year period.
- Logwin raised its 2026 forecast, expecting revenue of €1.50–1.75 billion and EBITA of €78.5–91.0 million.
The next important date, Publication of the quarterly statement as of September 30, 2026., at Logwin is on 28.10.2026.
The price of Logwin at the time of the news was 282,00EUR and was up +0,71 % compared with the previous day.
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