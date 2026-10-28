Trump unter Druck? Kanada sichert sich Mega-Deal über 70 Milliarden Dollar

Kanada und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bauen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit massiv aus. Nach nur 47 Verhandlungstagen haben beide Länder ein umfassendes Freihandelsabkommen unterzeichnet. Gleichzeitig bekräftigten die Emirate ihre bereits im vergangenen Jahr angekündigte Investitionszusage von 70 Milliarden kanadischen Dollar. Besonders die Energie-, Infrastruktur- und Technologiebranche könnte profitieren.

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Das Abkommen wurde am Dienstag in Ottawa von Kanadas Premierminister Mark Carney und dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, besiegelt. Es soll 2027 in Kraft treten und die Zölle auf mehr als 99 Prozent der derzeitigen kanadischen Exporte in die Emirate abschaffen oder reduzieren.

Milliardeninvestitionen in Energie und Infrastruktur

Besonders interessant sind die bereits angekündigten konkreten Projekte. Der Logistikkonzern DP World will gemeinsam mit kanadischen Partnern einen neuen Transportkorridor entwickeln, der den Hafen Churchill, das kanadische Eisenbahnnetz und internationale Handelsrouten verbindet. Zudem vereinbarten der Energiekonzern Masdar und die kanadische Regierung eine engere Zusammenarbeit bei Energieprojekten. Damit könnten neue Investitionen in erneuerbare Energien und die dazugehörige Infrastruktur entstehen.

Handelsvolumen soll sich verdoppeln

Die wirtschaftlichen Ambitionen sind enorm. Nach Angaben der kanadischen Regierung soll sich der bilaterale Handel innerhalb der kommenden zehn Jahre von rund 3,4 Milliarden auf sieben Milliarden kanadische Dollar erhöhen. Profitieren könnten insbesondere kanadische Hersteller von Industriemaschinen, Unternehmen aus der Luftfahrtindustrie sowie Anbieter aus den Bereichen Landwirtschaft, Energie und kritische Rohstoffe. Auch die Verteidigungsindustrie rückt stärker in den Fokus. Beide Staaten vereinbarten eine intensivere Zusammenarbeit bei militärischer Ausbildung, Cybersicherheit und Rüstungsprojekten.

Kanada sucht neue Handelspartner

Hinter der Annäherung steht auch Kanadas Strategie, seine Abhängigkeit vom US-Markt zu reduzieren. Angesichts der Handelskonflikte mit Washington setzt Premierminister Carney verstärkt auf neue Absatzmärkte und internationale Investoren. Für Anleger eröffnen sich damit langfristige Chancen in mehreren Branchen. Allerdings sind die zugesagten Milliardeninvestitionen nicht mit bereits vergebenen Aufträgen gleichzusetzen. Entscheidend wird sein, welche Unternehmen konkrete Projekte erhalten und wie schnell die geplanten Investitionen tatsächlich umgesetzt werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion