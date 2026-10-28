Logwin legt zu: Umsatz und Ergebnis steigen, Prognose angepasst
Mehr Fracht, mehr Umsatz, höhere Ziele: Logwin legt in den ersten neun Monaten 2026 zu und hebt nach einem starken dritten Quartal die Jahresprognose an.
Foto: Gelhot - picture alliance / Fotostand
- Der Logwin-Konzern steigerte in den ersten neun Monaten 2026 den Umsatz auf **1.223,2 Mio. Euro**, nach 1.034,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das operative Ergebnis (EBITA) erhöhte sich auf **66,8 Mio. Euro** (Vorjahr: 64,1 Mio. Euro); beide Geschäftsfelder trugen zum Wachstum bei.
- Das Periodenergebnis stieg auf **49,3 Mio. Euro** (45,7 Mio. Euro), unterstützt durch geringere Ertragsteuerbelastungen.
- Der Free-Cashflow verbesserte sich auf **19,1 Mio. Euro**, gegenüber 17,3 Mio. Euro im Vorjahr.
- Höhere Transportvolumina und Frachtraten sorgten für eine positive Entwicklung; besonders stark war das dritte Quartal.
- Logwin hob die Jahresprognose an: Für 2026 werden **1,50 bis 1,75 Mrd. Euro Umsatz** und **78,5 bis 91,0 Mio. Euro EBITA** erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30. September 2026, bei Logwin ist am 28.10.2026.
Der Kurs von Logwin lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 282,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im Plus.
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