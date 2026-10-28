BASF etwas schwächer - seit Mitte Oktober unter Druck

Grund für die Abgaben zur Wochenmitte könnte sein, dass die Markterwartungen derzeit zu hoch sind. So implizieren nach Ansicht von Jefferies-Analyst Marcus Dunford-Castro die von der BASF aktualisierten Aussichten für das vierte Quartal ein operatives Ergebnis unter den derzeitigen Markterwartungen. Ebenso sah es JPMorgan-Experte Chetan Udeshi. Dem starken dritten Quartal stehe der Ausblick gegenüber, der trotz Erhöhung ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte, schrieb auch Bernstein-Analyst James Hooper./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 51,57 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -22,39 %/+18,35 % bedeutet.