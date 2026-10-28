🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    BASF etwas schwächer - seit Mitte Oktober unter Druck

    AKTIE IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Starkes Quartal und Jahresoptimismus reichen nicht
    • BASF-Aktie verliert 0,7 Prozent und bleibt unter Druck
    • Ausblick fürs Schlussquartal bleibt unter Erwartungen
    AKTIE IM FOKUS - BASF etwas schwächer - seit Mitte Oktober unter Druck
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein unerwartet gutes Quartal der BASF und Optimismus für das Gesamtjahr haben am Mittwoch für Kursgewinne nicht gereicht. Die Aktien des Chemiekonzerns gaben gegen Mittag um 0,7 Prozent nach.

    Damit bewegt sich der Kurs im Bereich der 21- und 50-Tage-Linie, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend beschreiben. Nach einem guten Lauf in der ersten Monatshälfte stehen die Papiere seit Mitte Oktober etwas unter Druck.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF!
    Long
    49,04€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    54,96€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Grund für die Abgaben zur Wochenmitte könnte sein, dass die Markterwartungen derzeit zu hoch sind. So implizieren nach Ansicht von Jefferies-Analyst Marcus Dunford-Castro die von der BASF aktualisierten Aussichten für das vierte Quartal ein operatives Ergebnis unter den derzeitigen Markterwartungen. Ebenso sah es JPMorgan-Experte Chetan Udeshi. Dem starken dritten Quartal stehe der Ausblick gegenüber, der trotz Erhöhung ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte, schrieb auch Bernstein-Analyst James Hooper./ajx/jha/

    BASF

    -0,87 %
    -1,93 %
    +2,51 %
    +7,17 %
    +19,67 %
    +24,15 %
    -18,94 %
    -35,16 %
    +9.624,53 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
    BASF direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 51,57 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -22,39 %/+18,35 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS BASF etwas schwächer - seit Mitte Oktober unter Druck Ein unerwartet gutes Quartal der BASF und Optimismus für das Gesamtjahr haben am Mittwoch für Kursgewinne nicht gereicht. Die Aktien des Chemiekonzerns gaben gegen Mittag um 0,7 Prozent nach. Damit bewegt sich der Kurs im Bereich der 21- und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     