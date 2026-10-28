BASF etwas schwächer - seit Mitte Oktober unter Druck
AKTIE IM FOKUS
- Starkes Quartal und Jahresoptimismus reichen nicht
- BASF-Aktie verliert 0,7 Prozent und bleibt unter Druck
- Ausblick fürs Schlussquartal bleibt unter Erwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein unerwartet gutes Quartal der BASF und Optimismus für das Gesamtjahr haben am Mittwoch für Kursgewinne nicht gereicht. Die Aktien des Chemiekonzerns gaben gegen Mittag um 0,7 Prozent nach.
Damit bewegt sich der Kurs im Bereich der 21- und 50-Tage-Linie, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend beschreiben. Nach einem guten Lauf in der ersten Monatshälfte stehen die Papiere seit Mitte Oktober etwas unter Druck.
Grund für die Abgaben zur Wochenmitte könnte sein, dass die Markterwartungen derzeit zu hoch sind. So implizieren nach Ansicht von Jefferies-Analyst Marcus Dunford-Castro die von der BASF aktualisierten Aussichten für das vierte Quartal ein operatives Ergebnis unter den derzeitigen Markterwartungen. Ebenso sah es JPMorgan-Experte Chetan Udeshi. Dem starken dritten Quartal stehe der Ausblick gegenüber, der trotz Erhöhung ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte, schrieb auch Bernstein-Analyst James Hooper./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 51,57 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -22,39 %/+18,35 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemieindustrie-evonik-prueft-milliardenschweren-zukauf-in-den-usa/100264034.html
der Daumen nach unten fehlt hier leider
"BASF verlagert die Ausrichtung des Geschäftsmodells auf emissionsarme Technologien"
Bitte nicht auch noch BASF. In den letzten Jahren erschienen sie mir sympathisch. Die EU und Deutschlands Politikelite drehten komplett durch mit ihrem Klimawahnsinn und BASF sagte, wir investieren in Deutschland in keine Neuanlagen mehr. So muss es sein.
Da graut mir jetzt. Sympathischer wäre doch eine Investition in einige Braunkohlekraftwerke. Oder will nun auch das BASF-Management in Miniröckchen mit Regenbogenfähnchen im Arsch durch Ludwigshafen turnen? Also bitte "emissionsarme Technologien" sein lassen.