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    Wachstumsschub treibt diese Medizintechnik-Aktie nach oben

    Starke Zahlen, höhere Prognose

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    GE HealthCare hat den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Jahresprognose angehoben. Zudem plant der Konzern eine Übernahme.

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    Starke Zahlen, höhere Prognose - Wachstumsschub treibt diese Medizintechnik-Aktie nach oben
    Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpa

    GE HealthCare hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Medizintechnikkonzern übertraf die eigenen Erwartungen und profitiert von einer robusten Nachfrage sowie höheren Margen. Deshalb hebt das Unternehmen auch seine Jahresprognose an.

    Die Börse reagiert positiv auf die Zahlen: Die Aktie von GE HealthCare steigt vorbörslich um 5,41 Prozent auf 74,96 US-Dollar (Stand 11:41 Uhr MEZ).

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    Umsatz und Gewinn legen kräftig zu

    Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Organisch, also bereinigt um Währungseffekte und weitere Veränderungen, lag das Wachstum bei 6,2 Prozent. Alle Geschäftsbereiche trugen dazu bei.

    Auch beim Gewinn machte GE HealthCare deutliche Fortschritte. Der Nettogewinn erhöhte sich von 446 Millionen auf 615 Millionen US-Dollar. Die operative Gewinnmarge verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 16,6 Prozent.

    Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 1,07 auf 1,34 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 25,1 Prozent. Der unverwässerte Nettogewinn je Aktie legte sogar um 39,1 Prozent auf 1,36 US-Dollar zu.

    "Wir haben im dritten Quartal in allen Segmenten ein starkes Umsatzwachstum und eine Margenausweitung sowie ein robustes Wachstum des Gewinns je Aktie erzielt", sagte Vorstandschef Peter Arduini. Er verwies auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie, Kostendisziplin und die steigende Nachfrage nach Innovationen. Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung und der positiven Dynamik erhöhe GE HealthCare seine Jahresprognose.

    Diagnostikgeschäft wächst besonders stark

    Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich Pharmaceutical Diagnostics. Der Umsatz mit pharmazeutischer Diagnostik stieg um 13,0 Prozent auf 846 Millionen US-Dollar. Organisch betrug das Wachstum 13,8 Prozent.

    Der größte Geschäftsbereich Advanced Imaging Solutions erzielte einen Umsatz von 3,87 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 6,1 Prozent. Patient Care Solutions steigerte die Erlöse um 8,5 Prozent auf 793 Millionen US-Dollar.

    Auch der Auftragseingang entwickelte sich positiv. Die organischen Bestellungen nahmen um 4,0 Prozent zu. Der Auftragsbestand lag bei 23,7 Milliarden US-Dollar und signalisiert eine solide Nachfrage.

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    Übernahme für 945 Millionen US-Dollar geplant

    GE HealthCare stärkte zudem seine finanzielle Position. Der operative Cashflow erreichte 907 Millionen US-Dollar, der freie Cashflow lag bei 793 Millionen US-Dollar. Beide Kennzahlen profitierten unter anderem von einer Zollrückerstattung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar.

    Im Oktober kündigte das Unternehmen außerdem die Übernahme von SOFIE Biosciences an. Der Kaufpreis beträgt 945 Millionen US-Dollar in bar. Damit will GE HealthCare seine Position bei der Versorgung mit radioaktiven Arzneimitteln für die Positronen-Emissions-Tomographie ausbauen. Der Abschluss ist vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlicher Genehmigungen für das erste Halbjahr 2027 geplant.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die GE Healthcare Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 65,90EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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