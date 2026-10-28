Gewaltiger Rückenwind für Siemens Energy: GE Vernova mit explosiven Zahlen!

Gegenüber ihren Rekordnotierungen haben sie inzwischen deutlich an Wert verloren, gegenüber dem Jahresauftakt rutschte Siemens Energy sogar zeitweise ins Minus, nachdem sich der Abverkauf in der vergangenen Woche stark zugespitzt hatte. Mit eindrucksvollen Quartalszahlen hat GE Vernova Wachstumssorgen jetzt gekontert. Anlegerinnen und Anleger wissen das zu schätzen und belohnen die Papiere beider Unternehmen mit Kursgewinnen.

Die wachsenden Zweifel am KI-Trade haben zuletzt auch die Aktien von Energieversorgern und ihren Zulieferern ins Wanken gebracht. Nach starken Kursanstiegen insbesondere in den Vorjahren gerieten die Aktien von Siemens Energy und Rivale GE Vernova in den zurückliegenden Monaten zunehmend unter Verkaufsdruck.

Die KI-Panik hat auch Siemens Energy ins Wanken gebracht ...

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... jetzt bringt GE Vernova die Branche zurück ins Spiel!

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse von GE Vernova um 26,8 Prozent auf 12,64 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 640 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Wachstumstreiber war angesichts des Booms bei Rechenzentren für KI-Anwendungen einmal mehr die Elektrifizierungssparte, die auch eine der großen Stärken von Siemens Energy ist, mit einem Umsatzplus von 51 Prozent. Underperformer war erneut die Windenergiesparte mit Zugewinnen von nur vier Prozent, während das Kraftwerksgeschäft um 25 Prozent zulegte.

Auch operative konnte GE Vernova glänzen, der Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) fiel mit 4,81 US-Dollar um 80 Cent höher aus als erwartet. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 1,29 Milliarden US-Dollar. Auf bereinigter Basis (Non-GAAP) konnten sogar 1,94 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden. Dabei erzielte der Konzern enorme Barmittelzuflüsse in Höhe von 5,41 Milliarden US-Dollar.

Auftragsbücher zum Bersten voll – selbst Windsparte profitiert

Befeuert wurde das anhaltend hohe Unternehmenswachstum nicht zuletzt durch einen sehr starken Auftragseingang. Insgesamt konnte GE Vernova Orders im Wert von 29 Milliarden US-Dollar einsammeln, was einen Anstieg von 96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt.

Insgesamt verfügt das Unternehmen jetzt über einen Auftragsbestand in Höhe von 197 Milliarden US-Dollar. Gefragt sind vor allem Gasturbinen, wo die Pipeline auf 122 Gigawatt angewachsen ist. Bis zum Jahresende hofft das Management, weitere 8 Gigawatt an Aufträgen zu gewinnen.

Überraschend: Obwohl US-Präsident Donald Trump entschiedener Windkraftgegner ist und bereits in Entwicklung befindliche Off-Shore-Projekte stoppen ließ, legte der Auftragseingang auch in der Windkraftsparte zu, und zwar um 16 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar. In der Elektrifizierungssparte hingegen fielen sie um 9 Prozent, hier ist das Orderbuch mit 42,2 Milliarden US-Dollar aber ebenfalls prall gefüllt.

Prognose angehoben, 20 Milliarden für Buybacks

Angesichts der anhaltend starken Geschäftsentwicklung wurde die Prognose für 2026 erneut angehoben. Das Management erwartet jetzt Erlöse in Höhe von 46,5 bis 47,5 Milliarden US-Dollar, die bereinigte EBITDA-Marge soll sich auf 13,5 bis 14,5 Prozent belaufen, gleichzeitig stellte GE Vernova gigantische Barmittelzuflüsse von bis zu 17 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Die werden Anlegerinnen und Anlegern unmittelbar zugutekommen, denn der Verwaltungsrat hat einer Verdopplung des bestehenden Aktienrückkaufprogrammes von 10 auf 20 Milliarden US-Dollar zugestimmt; in den zurückliegenden 9 Monaten hatte GE Vernova Investoren in Form von Aktienrückkäufen bereits 5,7 Milliarden US-Dollar zukommen lassen.

GE-Vernova-Aktie legt zu, schiebt auch Siemens Energy an

In der US-Vorbörse wurde das Zahlenwerk begeistert aufgenommen, die Aktie legte um bis zu 4 Prozent auf 930 US-Dollar zu. Schon am Dienstag hatte sich GE Vernova stark erholen und 4,7 Prozent zulegen können, das begünstigte auch eine Erholung der Anteile von Siemens Energy, welche nach +4,4 am Dienstag zur Wochenmitte mehr als drei Prozent im Plus liegt.

Das von GE Vernova ausgehende starke Signal verfehlt aber auch über Siemens Energy hinaus seine Wirkung nicht. Die beiden Mitbewerber im Gasturbinengeschäft Cummins und Howmet Aerospace (Zahlen am Donnerstag) legten vorbörslich ebenfalls um jeweils rund 1,5 Prozent zu. Damit zeichnet sich eine branchenweite Erholung ab, die nach zuletzt überverkauften Zuständen der Anteile einiges an Platz nach oben hat.

Fazit: Bei Siemens Energy und Cummins ist noch mehr Luft

So stark die Quartalszahlen von GE Vernova auch sind, ist hier vieles nach einem Anstieg der Aktie von fast 600 Prozent in nur zweieinhalb Jahren bereits eingepreist. Für das laufende Geschäftsjahr steht bereits ein KGVe von 59 zu Buche, das im kommenden Jahr auf 35,5 sinken soll. Das allerdings liegt noch immer weit über dem Branchendurchschnitt von knapp 20.

Auch bei vielen anderen Kennziffern ist GE Vernova ausgesprochen teuer. Das stellt das tatsächliche Erholungspotenzial der Aktie infrage – begünstigt aber die deutlich attraktiver bewerteten Anteile von Konkurrenten wie Siemens Energy.

Hier stehen Gewinnvielfache von "nur" 29,1 für das laufende und von 20,4 für das kommende Geschäftsjahr zu Buche. Bei Cummins liegen die KGV-Schätzungen noch einmal deutlich darunter. Wer also als Anlegerin, als Anleger von den starken Zahlen von GE Vernova profitieren möchte, sollte das bevorzugt hier tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



