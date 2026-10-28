BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe ordentlich abgeschnitten, allerdings gemessen an den in den vergangenen Wochen gesunkenen Erwartungen, schrieb Callum Elliott am Mittwoch./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 63,00EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,00 € , was eine Steigerung von +49,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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