BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe ordentlich abgeschnitten, allerdings gemessen an den in den vergangenen Wochen gesunkenen Erwartungen, schrieb Callum Elliott am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 63,00EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte