JEFFERIES stuft Santander auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die Ertragsdynamik habe etwas enttäuschend, die Kostenentwicklung laufe aber rund, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,77 % und einem Kurs von 10,81EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Miruna Chirea

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

