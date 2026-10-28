JEFFERIES stuft Santander auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die Ertragsdynamik habe etwas enttäuschend, die Kostenentwicklung laufe aber rund, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,77 % und einem Kurs von 10,81EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Miruna Chirea
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Miruna Chirea
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
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