RBC stuft DWS auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Jude Neanor hob am Mittwochmorgen nach dem insgesamt durchwachsenen Zwischenbericht zwar das Rekordniveau der Mittelzuflüsse positiv hervor. Das Ergebnis habe die Erwartungen allerdings verfehlt./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 65,50EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Jude Neanor
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jude Neanor
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
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