RBC stuft DWS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Jude Neanor hob am Mittwochmorgen nach dem insgesamt durchwachsenen Zwischenbericht zwar das Rekordniveau der Mittelzuflüsse positiv hervor. Das Ergebnis habe die Erwartungen allerdings verfehlt./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 65,50EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Jude Neanor

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 73,00 € , was eine Steigerung von +11,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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