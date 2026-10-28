JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 50 Franken auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seien solide, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach dem Zwischenbericht der Bank. Die Anlagestory lebe vom Potenzial im Wealth Management in Asien, nachdem nun Klarheit hinsichtlich der Kapitalanforderungen herrsche./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 41,59EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

