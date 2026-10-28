JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 50 Franken auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seien solide, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach dem Zwischenbericht der Bank. Die Anlagestory lebe vom Potenzial im Wealth Management in Asien, nachdem nun Klarheit hinsichtlich der Kapitalanforderungen herrsche./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 41,59EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte