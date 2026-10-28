🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUK 100 IndexvorwärtsNachrichten zu UK 100

    Etwas schwächer - Quartalszahlen bewegen Einzelwerte teils stark

    Aktien Europa

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen geben vor Fed-Entscheid leicht nach
    • Banken reagieren uneinheitlich auf Quartalsberichte
    • Adyen und Logitech verlieren nach Ausblicken deutlich
    Aktien Europa - Etwas schwächer - Quartalszahlen bewegen Einzelwerte teils stark
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Während an Asiens Börsen die beeindruckende Quartalsbilanz von SK Hynix die KI-Begeisterung erneut anfachte, sprang der Funke nach Europa kaum über.

    Vielmehr standen zahlreiche europäische Unternehmen mit ihren Quartalsberichten im Blick und sorgen für teils starke Kursausschläge. Die allgemeine Stimmung prägten sie jedoch nicht. Die ist eher vorsichtig bis zurückhaltend vor der an diesem Abend erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Zudem wird am Donnerstag die EZB über den weiteren Zinsverlauf in der Euroregion entscheiden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Logitech International SA!
    Long
    76,91€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    98,91€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 11,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der EuroStoxx 50 gab zur Mittagszeit 0,2 Prozent auf 6.155 Punkte nach. Außerhalb des Euroraums sank der Schweizer Leitindex SMI um 0,5 Prozent auf 14.525 Zähler. Der britische FTSE 100 verlor 0,3 Prozent auf 10.652 Punkte.

    Mit Blick auf die europäischen Branchen gab es überwiegend Verlierer, zu denen auch die Bankbranche zählte. Neben der Deutschen Bank hatten auch die UBS , Santander , BNP Paribas und Standard Chartered ihre Zahlenwerke vorgelegt, was für uneinheitliche Reaktionen sorgte.

    Das Deutsche-Bank-Papier zählte mit plus 3,0 Prozent zu den Favoriten im EuroStoxx und Standard Chartered gewannen in London 3,5 Prozent. Beide wurden zuversichtlicher für den Rest des Jahres. Dagegen gaben BNP Paribas um 0,9 Prozent nach und Santander um 4,6 Prozent. Im Stoxx 50 verloren UBS 2,1 Prozent.

    Während die UBS mit ihrer Vermögensverwaltung enttäuschte und Santander unter laut RBC-Analyst Benjamin Toms "etwas schwachen Margen" litt, lastet auf der BNP-Aktie das "Frankreich-Risiko". Die direkten Frankreich-Belastungen seien zwar überschaubar, schrieb LBBW-Analyst Christian Götz. Die Problematik aber werde nicht so schnell wieder verschwinden.

    Besonders auffällig war unter den Finanzwerten jedoch die Adyen -Aktie, die um etwas mehr als 11 Prozent absackte. JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande rechnet nach der gekappten Margenprognose des niederländischen Zahlungsabwicklers für 2026 und den gestrichenen Margen für die kommenden Jahre mit sinkenen Markterwartungen.

    Für Logitech ging es im SMI nach Halbjahreszahlen ebenfalls um rund 11 Prozent abwärts. Die Aktie des Unterhaltungselektronik-Unternehmens litt Händlern zufolge unter Aussagen des Managements zur Bruttomarge im angelaufenen Weihnachtsquartal. Das Papier sei obendrein seit dem Spätsommer wieder sehr gut nach oben gelaufen.

    Unter den Autowerten stach die Stellantis -Aktie in Paris hervor mit plus 5,7 Prozent, war allerdings erst am vergangenen Freitag auf ein Rekordtief gesackt. Jefferies-Analyst Philippe Houchois nannte den Quartalsbericht "ganz in Ordnung angesichts schwieriger Erwartungen". Zudem verwies er die bestätigten Jahresziele.

    In London gingen wegen vorgelegter Quartalszahlen zudem die Blicke auf Unilever und GSK . Zwar hob Unilever den Jahresausblick an, doch mit der Geschäftsentwicklung in den Industrieländern enttäuschte der Konsumgüterkonzern. "Unterm Strich negativ", wertete JPMorgan-Analystin Celine Pannuti das Zahlenwerk. Die Aktie verlor 3,0 Prozent. GSK büßten 6,3 Prozent ein und litten unter einem trägen Geschäft mit Impfstoffen./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 86,43 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +10,50 %/+37,28 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Etwas schwächer - Quartalszahlen bewegen Einzelwerte teils stark Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Während an Asiens Börsen die beeindruckende Quartalsbilanz von SK Hynix die KI-Begeisterung erneut anfachte, sprang der Funke nach Europa kaum über. Vielmehr standen zahlreiche …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     