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    Juno Corp. schließt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 25 Mio. $ ab

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    Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur direkten oder indirekten, vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten bestimmt

     

    • Bruttoerlös von 25,3 Mio. $ zu einem Preis von 4,00 $ pro HD-Juno-Aktie, 4,50 $ pro FT-Juno-Aktie und 5,52 $ pro Premium-FT-Juno-Aktie erzielt.
    • Der Erlös aus den Flow-Through-Aktien soll das geplante Explorationsprogramm 2027 des Unternehmens vollständig finanzieren.

     

    TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 28. Oktober 2026 / Juno Corp. („Juno“ oder das „Unternehmen“), der größte Inhaber von Mineralclaims und das aktivste Explorationsunternehmen im Ring of Fire in Ontario, freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Emissionsangebot“) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 25.290.609 $ abgeschlossen hat. Im Rahmen des Emissionsangebots hat das Unternehmen insgesamt (i) 165.750 Stammaktien von Juno („HD-Juno-Aktien“) auf Non-Flow-Through-Basis zu einem Preis von 4,00 $ pro HD-Juno-Aktie, (ii) 404.890 Stammaktien von Juno, die als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne von Absatz 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das „Steuergesetz“) gelten (die „FT-Juno-Aktien“), zu einem Preis von 4,50 $ pro FT-Juno-Aktie sowie (iii) 4.131.450 Stammaktien von Juno, die als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne von Absatz 66(15) des Steuergesetzes gelten (die „Premium-FT-Juno-Aktien“ und zusammen mit den HD-Juno-Aktien und den FT-Juno-Aktien die „Juno-Wertpapiere“), zu einem Preis von 5,52 $ pro Premium-FT-Juno-Aktie ausgegeben. Nach Abschluss des Angebots verfügt Juno über 83.199.654 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

     

    Juno Corp. Closes $25 Million Non-Brokered Private Placement

     

    „Der Erlös aus dieser Finanzierung dürfte unseren Kapitalbedarf für unser Explorationsprogramm 2027 vollständig finanzieren, das an unser Programm 2026 anknüpft, die größte Bohrkampagne, die seit Jahrzehnten im Ring of Fire durchgeführt wurde“, sagte Robert Cudney, Gründer und Chief Executive Officer von Juno.

     

    Verwendung des Erlöses

     

    Der Nettoerlös aus dem Verkauf der HD-Juno-Aktien wird von Juno zur Finanzierung von Betriebsausgaben und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Ein Betrag in Höhe des gesamten Bruttoerlöses aus dem Verkauf der FT-Juno-Aktien und der Premium-FT-Juno-Aktien (der „Verpflichtungsbetrag“) wird von Juno bis zum 31. Dezember 2027 verwendet, um „kanadische Explorationsausgaben“ (im Sinne des Steuergesetzes) zu tätigen oder als getätigt anzusehen, die als „Flow-Through-Ausgaben für kritische Bergbauaktivitäten“ im Sinne von Absatz 127(9) des Steuergesetzes und als „förderfähige Explorationsausgaben für kritische Minerale in Ontario“ im Sinne von Absatz 103(4.1) des Taxation Act, 2007 (Ontario) für bestimmte berechtigte Personen (die „förderfähigen Ausgaben“) gelten. Juno wird auf die förderfähigen Ausgaben in Höhe des so entstandenen oder als entstanden geltenden Verpflichtungsbetrags zugunsten der Zeichner der FT-Juno-Aktien und der Premium-FT-Juno-Aktien verzichten, wobei der Stichtag spätestens der 31. Dezember 2026 ist.

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