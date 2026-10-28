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    Danone profitiert von höheren Preisen und Protein-Produkten

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Danone steigert den Quartalsumsatz um vier Prozent
    • Spezialnahrung wächst stark in Asien und Amerika
    • Danone hält Jahresziel von drei bis fünf Prozent fest
    ROUNDUP - Danone profitiert von höheren Preisen und Protein-Produkten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal vor allem dank höherer Preise, aber auch wegen einer anhaltend starken Nachfrage nach proteinreichen Produkten etwas mehr umgesetzt als erwartet. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique bestätigte deshalb seine Jahresprognose. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie gehörte am Mittwoch zu den Favoriten im Index.

    Am späten Vormittag notierte das Papier 2,7 Prozent höher. Allerdings hat Danone binnen eines Jahres fast ein Fünftel an Wert verloren. Damit entwickelte sich der Kurs schwächer als Nestle - die Aktie des Schweizer Konkurrenten hat im selben Zeitraum knapp 5 Prozent hinzugewonnen.

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    Insgesamt erzielte Danone Erlöse von gut 7,2 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 4 Prozent, wie der Hersteller von Oikos-Joghurts am Mittwoch mitteilte. Höhere Preise trugen 3,6 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei - mehr als erwartet. Das Absatzwachstum blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück.

    Besonders stark entwickelte sich in dem Quartal das Geschäft mit Spezialnahrung, das von einer robusten Nachfrage in Asien und der Region Amerika profitierte.

    Jefferies-Analyst David Hayes sprach indes von durchwachsenen Zahlen: Das überraschend hohe organische Umsatzwachstum steche ins Auge, und auch das Spezialnahrungsgeschäft habe sich gut entwickelt, schrieb er in einer ersten Reaktion. In China und den USA sehe es aber schwach aus. Bernstein-Experte Callum Elliott wies zudem darauf hin, dass die Erwartungen an den Konzern in den vergangenen Wochen gesunken seien - gemessen an diesen habe Danone aber positiv überrascht.

    Für das Gesamtjahr bestätigte Danone seine Prognose. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique peilt demnach weiterhin für 2026 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent an. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Umsatz.

    Saint-Affrique richtet den Lebensmittelkonzern seit fünf Jahren neu aus: Dazu trennte sich Danone von schwächeren Geschäftsbereichen und baute das Angebot in Bereichen wie proteinreichen Milchprodukten und Nahrung für Krebspatienten aus. Der Hype um Medikamente zur Gewichtsreduktion kurbelte in der jüngeren Vergangenheit die Nachfrage nach proteinreichen und darmfreundlichen Produkten zusätzlich an.

    In den USA hat Danone jedoch zu kämpfen, so konnte der Konzern zeitweise die Nachfrage nach seinen Protein-Joghurts nicht bedienen. Auch verlor das Unternehmen Marktanteile an den Wettbewerber Chobani. Danone habe deshalb eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, um die Geschäftsentwicklung in den USA "mit einem Gefühl der Dringlichkeit" zu verbessern, betonte der stellvertretende Vorstandschef Juergen Esser am Mittwoch vor Investoren. "Wir sind mit dieser Entwicklung angesichts eines Marktes, der schneller wächst, offensichtlich nicht zufrieden."

    Inzwischen hat Danone die Produktionskapazitäten für proteinreiche Joghurts in vier US-Werken erweitert und will sie weiter ausbauen. "Die Kapazitäten sind Ende des dritten Quartals kein begrenzender Faktor für unser Wachstum mehr", sagte Esser./tav/men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 62,72 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,13CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -13,82 %/+11,93 % bedeutet.





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