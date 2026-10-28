JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis habe dank der Kosten positiv überrascht, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die Jahresziele seien aber unverändert. Angesichts des enttäuschenden Shingrix-Geschäfts und weiter moderater Exdensur-Umsätze rechnet Ebrahim zur Wochenmitte aber mit einer Underperformance der Aktie./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,55 % und einem Kurs von 21,39EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
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