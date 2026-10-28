JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis habe dank der Kosten positiv überrascht, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die Jahresziele seien aber unverändert. Angesichts des enttäuschenden Shingrix-Geschäfts und weiter moderater Exdensur-Umsätze rechnet Ebrahim zur Wochenmitte aber mit einer Underperformance der Aktie./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,55 % und einem Kurs von 21,39EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00 £ , was einem Rückgang von -5,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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