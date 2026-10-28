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    Nicht Alphabet: Diese KI-Aktie stiehlt am Mittwoch allen die Show

    Aktie haussiert zweistellig

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    Rechenzentrums-Spezialist Vertiv liefert im dritten Quartal Rekordzahlen beim Ausbau der KI-Infrastruktur und hebt die Jahresprognose kräftig an.

    Aktie haussiert zweistellig - Nicht Alphabet: Diese KI-Aktie stiehlt am Mittwoch allen die Show

    Während an diesem Mittwoch vor allem die Zahlen der Tech-Riesen Alphabet und Microsoft sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus standen, sorgt ein weniger prominenter Name für die Überraschung des Tages. Vertiv Holdings, Anbieter von Kühl- und Stromversorgungssystemen für Rechenzentren, legte Quartalszahlen vor, die selbst optimistische Schätzungen weit übertrafen.

    Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 61 Prozent auf 4,31 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 2,21 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 3,75 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,82 US-Dollar Gewinn pro Anteil gerechnet. Besonders kräftig wuchs das Geschäft in Nordamerika mit 66 Prozent organischem Wachstum, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum mit 48 Prozent und Europa mit 19 Prozent.

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    Die Vertiv-Aktie zieht am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel mehr als 17 Prozent auf 245 US-Dollar an und setzt sich damit deutlich von dem in der Vorwoche erreichten Mehrmonatstief von 187 US-Dollar ab. Auf Sicht von 6 Monaten steht allerdings immer noch ein Kursverlust von 25 Prozent zu Buche.

    Angesichts der starken Entwicklung schraubte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr nach oben. Erwartet wird nun ein bereinigter Gewinn je Aktie zwischen 7,10 und 7,20 US-Dollar, der Mittelwert liegt damit deutlich über den von Analysten veranschlagten 6,73 US-Dollar. Für das vierte Quartal rechnet Vertiv mit einem Umsatzanstieg von rund 50 Prozent.

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    Auch operativ zeigte Vertiv Fortschritte: Der freie Cashflow stieg um 50 Prozent, der operative Cashflow um 64 Prozent. Das Unternehmen führt die Entwicklung auf hohe Nachfrage, laufende Kapazitätsinvestitionen und disziplinierte operative Umsetzung zurück.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,64 % und einem Kurs von 219,4EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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