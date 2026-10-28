Diesel verteuert sich - Benzin etwas günstiger

Dass Diesel teurer ist als Benzin, ist ungewöhnlich, da die Steuern auf den Kraftstoff niedriger sind. Der Dieselpreis gilt aber als krisenanfälliger als der für Benzin. Aktuell könnte noch ein weiterer Effekt hinzukommen: Weil sich Diesel und Heizöl relativ ähnlich sind, ist der Kraftstoff in der Heizsaison oft ein bisschen teurer als sonst - zumindest gemessen an der Entwicklung des Benzinpreises./ruc/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 7,346 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5252. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,70GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -25,86 %/-4,67 % bedeutet.