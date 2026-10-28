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    Diesel verteuert sich - Benzin etwas günstiger

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    Für Sie zusammengefasst
    • Diesel stieg binnen einer Woche um 3,4 Cent
    • E10 verbilligte sich auf 2,084 Euro pro Liter
    • Diesel kostet wieder über 20 Cent mehr als E10
    Diesel verteuert sich - Benzin etwas günstiger
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Dieselfahrer müssen wieder tiefer in die Tasche greifen. Binnen Wochenfrist ist der Kraftstoff um 3,4 Cent teurer geworden, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Ein Liter kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 2,289 Euro. Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich dagegen um 2,6 Cent auf 2,084 Euro pro Liter.

    Damit überschreitet die Lücke zwischen den beiden Preisen wieder die Marke von 20 Cent und ist so groß wie zuletzt Mitte April. Zudem deuten aktuelle Zahlen des Spritpreisportals Tankerkönig vom Mittwochvormittag darauf hin, dass der E10-Preis am Mittwoch weiter nachgibt, Diesel aber etwa gleich viel kostet, die Lücke also größer wird.

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    Dass Diesel teurer ist als Benzin, ist ungewöhnlich, da die Steuern auf den Kraftstoff niedriger sind. Der Dieselpreis gilt aber als krisenanfälliger als der für Benzin. Aktuell könnte noch ein weiterer Effekt hinzukommen: Weil sich Diesel und Heizöl relativ ähnlich sind, ist der Kraftstoff in der Heizsaison oft ein bisschen teurer als sonst - zumindest gemessen an der Entwicklung des Benzinpreises./ruc/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 7,346 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5252. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,70GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -25,86 %/-4,67 % bedeutet.





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