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    JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Deutsche Bank auf Overweight
    • Analyst sieht gute Entwicklung im dritten Quartal
    • Kehrtwende im Firmenkundengeschäft endlich gelungen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Frankfurtern am Mittwochmorgen eine gute Entwicklung im dritten Quartal. Die Kehrtwende im Firmenkundengeschäft sei endlich gelungen./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 29,81 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +9,96 %/+36,62 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 41 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00, was eine Steigerung von +36,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Q3-Zahlen 2026 und die jüngste Kursschwäche der Deutsche-Bank-Aktie. Im Fokus stehen 8 % mehr Vorsteuergewinn auf 2,631 Mrd. Euro, rund 1,9 Mrd. Euro Nettogewinn und eine auf 62,4 % verbesserte Aufwand-Ertrag-Relation. Die Eigenkapitalrendite RoTE sank leicht auf 10,6 %, die CET1-Quote liegt bei 14,0 %. Zudem wird die Kosteneffizienz gegenüber UniCredit verglichen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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