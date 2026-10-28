JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan belässt Deutsche Bank auf Overweight
- Analyst sieht gute Entwicklung im dritten Quartal
- Kehrtwende im Firmenkundengeschäft endlich gelungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Frankfurtern am Mittwochmorgen eine gute Entwicklung im dritten Quartal. Die Kehrtwende im Firmenkundengeschäft sei endlich gelungen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 29,81 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +9,96 %/+36,62 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 41 Euro
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Übersicht mit KI
Die Deutsche Bank hat am 28. Oktober 2026 ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 vorgelegt: [https://www.db.com/news/detail/20261028-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-dritten-quartal-2026?language_id=3]
- Vorsteuergewinn: Steigerung um 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2,631 Milliarden Euro (gut 2,6 Mrd. Euro). [https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/deutsche-bank-auch-im-dritten-quartal-mit-milliardengewinn-16013656, https://goldesel.de/aktien/news/deutsche-bank-aktie-quartalsgewinn-ubertrifft-erwartungen-ertragsziel-steigt]
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- Gewinn nach Steuern: Rund 1,9 Milliarden Euro (ein Plus von 2 % gegenüber dem Vorjahreswert). [https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/deutsche-bank-auch-im-dritten-quartal-mit-milliardengewinn-16013656]
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- Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE): Lag bei 10,6 % (nach 10,7 % im Vorjahresquartal). [https://www.db.com/news/detail/20261028-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-dritten-quartal-2026?language_id=3]
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- Aufwand-Ertrag-Relation: Verbesserte sich auf 62,4 % (gegenüber 64,4 % im dritten Quartal 2025). [https://www.db.com/news/detail/20261028-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-dritten-quartal-2026?language_id=3]
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- Harte Kernkapitalquote (CET1): Betrug 14,0 %. [https://www.db.com/news/detail/20261028-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-dritten-quartal-2026?language_id=3]
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morgen, 28.10 gibts den Bericht Q3 2026
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