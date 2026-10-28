RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bank habe vor allem dank des starken Investmentbankings die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle zwar weniger umfangreich als erwartet aus, spreche aber für Vertrauen der Franzosen in ihre Geschäftsaussichten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 86,59EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,00 € , was eine Steigerung von +20,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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