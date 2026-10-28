RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bank habe vor allem dank des starken Investmentbankings die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle zwar weniger umfangreich als erwartet aus, spreche aber für Vertrauen der Franzosen in ihre Geschäftsaussichten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT
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Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 86,59EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
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