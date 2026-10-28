Stahlbranche schwach - Jefferies: SSAB enttäuscht mit Preisen
AKTIEN IM FOKUS
- Stahlwerte fallen nach schwachen SSAB-Aussagen
- US-Auslieferungen stagnieren, Preise steigen leicht
- Salzgitter und Thyssenkrupp verlieren fast sieben Prozent
FRANKFURT/PARIS/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktien der europäischen Stahlbranche sind am Mittwoch sukzessive unter Druck geraten. Händler verwiesen zur Begründung auf schwache Aussagen der schwedischen SSAB zum Schlussquartal auf den amerikanischen Absatzmärkten. Die SSAB-Aktien sackten an der Stockholmer Börse um knapp 6 Prozent ab.
Die Aussagen der Schweden zur Preisentwicklung im vierten Quartal in Amerika seien enttäuschend, schrieb Cole Hathorn von der US-Investmentbank Jefferies in einer ersten Reaktion. Er habe mit mehr gerechnet. Die Frage sei nun, ob sich Vertragsabschlüsse verzögerten und sich möglicherweise im kommenden Geschäftsjahr positiv bemerkbar machten.
Dem Unternehmen zufolge dürften die Rohstoffpreise in allen drei Konzernsegmenten im vierten Quartal höher sein als im dritten Jahresviertel. Auf den amerikanischen Märkten dürften die Auslieferungen stagnieren bei etwas höheren realisierten Preisen.
Am deutschen Markt büßten die Aktien von Salzgitter 6,6 Prozent ein, jene von Thyssenkrupp verloren bereinigt um eine Konzernabspaltung fast 7 Prozent. ArcelorMittal gaben um 2,3 Prozent nach und in Wien fielen Voestalpine um 3,5 Prozent./bek/ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,63 % und einem Kurs von 8,388 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +4,67 %/+44,93 % bedeutet.
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🚨 tk accelis: Der Börsenprospekt liefert wichtige neue Zahlen!
Stand: 24. Oktober 2026. Der offizielle, am 21. Oktober von der BaFin gebilligte Prospekt liegt vor. Ich konnte die entscheidenden Finanzdaten auswerten.
Die wichtigste Erkenntnis: Die bereinigte Finanzverschuldung beträgt in der Pro-forma-Rechnung 710,6 Mio. €. Dazu kommen erhebliche Pensionsverpflichtungen. Damit lässt sich die bisherige Kursschätzung deutlich besser einordnen.
1. Neue Finanzdaten aus dem Prospekt
Kennzahl Bestätigte Angabe
Finanzverschuldung zum 30.06.2026 299 Mio. €
Finanzverschuldung nach ausgewählten Abspaltungsanpassungen 710,6 Mio. €
Davon Leasingverbindlichkeiten 269 Mio. €
Pensionsrückstellungen zum 30.06.2026 499 Mio. €
Liquide Mittel zum 30.06.2026 64 Mio. €
Neue Kreditfazilität 1,7 Mrd. €
Aktienzahl nach Abspaltung 63.523.647
Die 710,6 Mio. € sind kein tatsächlich gemeldeter Schuldenstand vom Oktober. Die Rechnung berücksichtigt ausgewählte Umstrukturierungsschritte, aber noch keine späteren operativen Zahlungsströme oder Kreditabrufe. Die Kreditfazilität ist außerdem keine zusätzliche Barreserve; ihre Nutzbarkeit hängt von geeigneten Forderungen und Vorräten ab.
2. Meine aktualisierte Aktienbewertung
Reuters berichtete am 21. Oktober über eine Jefferies-Schätzung von rund 3,6 Mrd. € Unternehmenswert einschließlich Schulden.
Daraus ergeben sich zwei wichtige Bewertungsvarianten:
Berechnung Wert je Aktie
3,6 Mrd. € Unternehmenswert abzüglich 710,6 Mio. € Finanzverschuldung 45,49 €
Zusätzlich 499 Mio. € Pensionsrückstellungen als schuldenähnliche Belastung abgezogen 37,63 €
Die zweite Variante ist konservativer. Ob die Pensionen zusätzlich abzuziehen sind, hängt davon ab, welche Verpflichtungen bereits in der Jefferies-Bewertung berücksichtigt wurden. Ein doppelter Abzug wäre falsch.
Meine aktualisierte Orientierung liegt deshalb bei etwa 38–46 € je Aktie, sofern man den Unternehmenswert von 3,6 Mrd. € akzeptiert. Das ist eine Modellbewertung, kein gesicherter fairer Wert.
3. Ertragsentwicklung: Positiv, aber noch nicht am Ziel
Der Prospekt enthält eine neue Ergebnisschätzung für das Geschäftsjahr 2025/26:
Kennzahl 2024/25 Schätzung 2025/26
Bereinigtes EBITDA 229 Mio. € 315–365 Mio. €
Bereinigtes EBIT 98 Mio. € 170–220 Mio. €
Das wäre eine deutliche Verbesserung. Mittelfristig strebt das Unternehmen eine EBITDA-Marge von 4–5 % an. Die Finanzverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA soll zum Geschäftsjahresende unter ungefähr 1 liegen. Beides sind Unternehmensprognosen beziehungsweise Ziele, keine bereits bestätigten Ergebnisse.
Bei einem Unternehmenswert von 3,6 Mrd. € entspricht die Bewertung allerdings etwa dem 10,6-Fachen des geschätzten EBITDA von 340 Mio. €. Das ist für einen zyklischen Werkstoffhändler anspruchsvoll und setzt weiteres Wachstum voraus.
4. Was mich vorsichtig macht
Der Free Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2024/25 nur 108 Mio. €. In den ersten neun Monaten 2025/26 waren es sogar minus 440 Mio. €. Der Vergleichszeitraum des Vorjahres lag ebenfalls deutlich im Minus, sodass saisonale Working-Capital-Effekte eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem bleibt die Liquiditätsentwicklung ein zentraler Risikofaktor.
Eine Dividende ist für 2025/26 nicht vorgesehen. Ab dem Geschäftsjahr 2026/27 werden grundsätzlich 30–50 % des Konzernüberschusses angestrebt, sofern unter anderem der Free Cashflow ausreicht.
Fazit
Der Prospekt bestätigt, dass tk accelis ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial besitzt. Gleichzeitig zeigen die Pensionslasten, der zuletzt negative Free Cashflow und die neue Finanzierung, warum ein Kurs oberhalb von 50 € nicht selbstverständlich wäre.
Für den geplanten Börsenstart am 28. Oktober halte ich 38–46 € weiterhin für eine nachvollziehbare Orientierung. Entscheidend wird sein, welchen Wert der Markt dem Unternehmen tatsächlich zugesteht.
Quellen: Offizielle thyssenkrupp-Mitteilung vom 21. Oktober￼ und der von dir bereitgestellte BaFin-Prospekt, insbesondere die Seiten 111–115, 153–161 und 176–179.
Commerzbank schätzt TK AC auf 60 bis 70 Euro