RBC stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Konsensschätzung knapp übertroffen, schrieb Oliver Dyson am Mittwoch./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:01 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 67,52EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.



