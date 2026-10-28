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    UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • UBS bestätigt für DWS die Kaufempfehlung mit 75 Euro
    • Schwache Gebühren und Erträge belasten Ergebnis
    • Vermögen und Nettomittelzuflüsse übertreffen Erwartungen
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 75 Euro
    Foto: Arne Dedert - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Wegen schwächerer erfolgsabhängiger Gebühren und sonstiger Erträge habe das Vorsteuerergebnis enttäuscht, schrieb Michael Werner am Mittwoch. Die Erträge lägen ebenfalls unter dem Konsens. Dagegen hätten das verwaltete Vermögen und die Nettomittelzuflüsse positiv überrascht./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 65,45 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+37,09 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 75 Euro



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    Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DWS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 78 auf unter 65 Euro trotz Rekordzuflüssen und eines um 16 % gestiegenen Neunmonatsüberschusses. Diskutiert werden Kostensenkungen, ein KGV von 12, ein RSI von 29 und eine Aufwärtstrendlinie bei etwa 62 Euro. Als mögliche Kursstütze gelten hohe Dividenden; für 2027 wird über eine Sonderdividende von rund 5 Euro je Aktie spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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