UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 75 Euro
ANALYSE-FLASH
- UBS bestätigt für DWS die Kaufempfehlung mit 75 Euro
- Schwache Gebühren und Erträge belasten Ergebnis
- Vermögen und Nettomittelzuflüsse übertreffen Erwartungen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Wegen schwächerer erfolgsabhängiger Gebühren und sonstiger Erträge habe das Vorsteuerergebnis enttäuscht, schrieb Michael Werner am Mittwoch. Die Erträge lägen ebenfalls unter dem Konsens. Dagegen hätten das verwaltete Vermögen und die Nettomittelzuflüsse positiv überrascht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 65,45 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+37,09 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 75 Euro
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Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007
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Kurs 80 Euro und im Frühjahr 4 Euro Dividende ( = 5 %) geht erstmal in O😎😇☺rdnung. Wir wollen ja nicht gierig werden.
Da hast du deine Gewinne schön gehebelt bei dieser Aktie.
Die 2% Kapitalmarktquote WIRD einen Schub auslösen!