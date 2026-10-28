Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Buy'

Kurzfristig: Die Erwartungen für 2026 wurden deutlich reduziert. Dadurch liegt die Messlatte für die nächsten Quartalszahlen niedriger.

Mittelfristig: Die Produktionsverlagerung könnte die Profitabilität von SUSS ab 2027 verbessern – allerdings zunächst mit zusätzlichen Kosten und Umsetzungsrisiken.

Für den Aktienkurs ist besonders interessant, dass schlechte Zahlen durchaus mit steigenden Kursen einhergehen können, wenn die Anleger bereits Schlimmeres befürchtet haben.

1. Können die Zahlen am 5. November positiv überraschen?

Die Voraussetzungen dafür sind durchaus vorhanden.

Besonders interessant: Bereits vor der Gewinnwarnung erwartete mwb research für das dritte Quartal nur etwa 90 Mio. € Umsatz, während der damalige Analystenkonsens bei rund 130 Mio. € lag. Gleichzeitig wurde ein Auftragseingang von über 200 Mio. € erwartet





Kennzahl Positives Signal am 5.11.





a) Auftragseingang Über 200 Mio. €

b) Umsatz Q3 Über 90 Mio. € wäre positiv gegenüber

mwb, aber nicht zwingend gegenüber dem aktualisierten Konsens





c) Auftragsbestand Weiterer Anstieg

d) Lieferprobleme Konkreter Zeitplan zur Behebung

e) Prognose 2027 Bestätigung eines kräftigen Wachstums





Das größte positive Überraschungspotenzial sehe ich beim Auftragseingang und beim Ausblick auf 2027, weniger beim Umsatz des dritten Quartals.

Die Gefahr: Wenn SUSS am 5. November zusätzlich mitteilt, dass sich die Lieferprobleme bis weit ins Jahr 2027 ziehen, könnte die Aktie trotz der heutigen Gewinnwarnung erneut fallen.





2. Was bringt die Produktionsverlagerung konkret?

Von drei Fertigungsstandorten auf zwei

Die Anlagenfertigung in Garching wird eingestellt und auf Zhubei (Taiwan) und Sternenfels konzentriert. Forschung und Entwicklung bleiben in Deutschland.

Die möglichen Vorteile:





Niedrigere Fixkosten: Weniger doppelte Infrastruktur, Produktionsverwaltung und Logistik.





Höhere Produktivität: Größere, gebündelte Fertigungseinheiten können effizienter arbeiten.





Bessere Skalierbarkeit: Steigt die Nachfrage nach HBM- und KI-Chip-Fertigungsanlagen, könnte SUSS mehr Anlagen produzieren, ohne die Kosten proportional zu erhöhen.

Nähe zum asiatischen Halbleitermarkt: Taiwan ist ein wichtiger Standort der weltweiten Chipindustrie.

Das Unternehmen beziffert die einmaligen Restrukturierungskosten auf 6,2 Mio. €. Etwa 70 Beschäftigte sind von der Anpassung betroffen. Eine konkrete jährliche Einsparsumme wurde in der heutigen Berichterstattung nicht genannt.

Wie viel könnte SUSS dadurch verdienen?

Eine beispielhafte Rechnung bei 600 Mio. € Jahresumsatz:

Nachhaltige EBIT-Margenverbesserung Zusätzlich:

+1 Prozentpunkt +6 Mio. €

+2 Prozentpunkte +12 Mio. €

+3 Prozentpunkte +18 Mio. €

Das sind Rechenbeispiele, keine bestätigten Einsparprognosen. Schon eine dauerhafte Verbesserung um einen Prozentpunkt könnte die Restrukturierungskosten rechnerisch in etwa einem Jahr ausgleichen.

Allerdings löst die Standortverlagerung nicht automatisch die aktuellen Engpässe bei Robotik- und Wafer-Handling-Komponenten. Dafür müssen die Zulieferer wieder zuverlässig liefern.

3. Warum ich 2027 für entscheidender halte als 2026

SUSS meldete zum zweiten Quartal einen Rekordauftragsbestand von 473,7 Mio. €.

Davon waren bereits etwa 220 Mio. € für Auslieferungen 2027 vorgesehen.





Das spricht für eine gute Umsatzbasis im nächsten Jahr. Entscheidend ist aber, ob die Aufträge planmäßig ausgeliefert werden und mit welchen Margen.

Mein positiver Investmentfall wäre:

2026 wird als Übergangsjahr abgehakt.

Die Produktionsverlagerung senkt nachhaltig die Kosten.

Die Lieferengpässe werden Anfang 2027 überwunden.

Der hohe Auftragsbestand wird in Umsatz und Gewinn umgewandelt.

Dann könnte die Börse SUSS wieder stärker anhand der erwarteten Gewinne 2027 und 2028

Ich würde vor den Zahlen am 5. November zunächst abwarten, ob sich der Kurs nach der Gewinnwarnung stabilisiert.

Mein Fazit: Die Gewinnwarnung könnte tatsächlich den Tiefpunkt der operativen Erwartungen für 2026 markieren.

Die Produktionsverlagerung ist strategisch sinnvoll, wenn sie erfolgreich umgesetzt wird. Eine positive Kursreaktion am 5. November ist deshalb gut vorstellbar, aber noch nicht gesichert.

Am wichtigsten wäre für mich eine konkrete Aussage des Vorstands, ob 2027 trotz der heutigen Probleme weiterhin ein Umsatz von mindestens 600 Mio. € und eine deutlich zweistellige EBIT-Marge erreichbar sind.

Das wäre ein wesentlich stärkeres Kaufsignal als nur Quartalszahlen, die leicht über den reduzierten Erwartungen liegen.