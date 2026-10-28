Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 61 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 51,50 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -22,99 %/+17,44 % bedeutet.