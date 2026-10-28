Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 61 Euro
ANALYSE-FLASH
- Bernstein belässt BASF bei 61 Euro auf Outperform
- Starkes Quartal mit hohem Ebitda und Mittelzufluss
- Höhere Ziele, doch das Schlussquartal enttäuscht
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern liefere den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, schrieb James Hooper am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dem starken dritten Quartal mit einem überraschend hohen bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und Barmittelzufluss stehe der Ausblick gegenüber, der trotz der angehobenen Zielspanne für diese Kennziffer ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:07 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 51,50 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -22,99 %/+17,44 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 61 Euro
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Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemieindustrie-evonik-prueft-milliardenschweren-zukauf-in-den-usa/100264034.html
der Daumen nach unten fehlt hier leider
"BASF verlagert die Ausrichtung des Geschäftsmodells auf emissionsarme Technologien"
Bitte nicht auch noch BASF. In den letzten Jahren erschienen sie mir sympathisch. Die EU und Deutschlands Politikelite drehten komplett durch mit ihrem Klimawahnsinn und BASF sagte, wir investieren in Deutschland in keine Neuanlagen mehr. So muss es sein.
Da graut mir jetzt. Sympathischer wäre doch eine Investition in einige Braunkohlekraftwerke. Oder will nun auch das BASF-Management in Miniröckchen mit Regenbogenfähnchen im Arsch durch Ludwigshafen turnen? Also bitte "emissionsarme Technologien" sein lassen.