Holcim hebt die Prognosen an – defensive Strategien

Holcim (CH0012214059) hebt nach einem starken Quartal die Gewinnprognose an. Der Schweizer Baustoffkonzern steigerte den Betriebsgewinn um 16,8 Prozent auf 976 Mio. Schweizer Franken. Analysten hatten mit 949 Mio. Franken gerechnet. Der Umsatz wuchs um 15,5 Prozent auf 4,66 Mrd. Franken und übertraf die Erwartungen. Aus eigener Kraft legten die Erlöse um 5,1 Prozent und der Betriebsgewinn um 12,2 Prozent zu. CEO Gutovic verweist auf die höhere Nachfrage nach hochwertigen Baustoffen und Kostendisziplin. Die operative Marge erreichte im Quartal 20,9 Prozent, nach 20,7 Prozent im Vorjahr. Auch CO2-ärmere Produkte legen zu: ECOPlanet machte in den ersten 9 Monaten 43 Prozent des Zementumsatzes aus (Vorjahr: 36 Prozent). Für 2026 erwartet Holcim nun 10 bis 12 Prozent Gewinnwachstum statt rund 10 Prozent. Das Umsatzziel bleibt bei etwa 5 Prozent.

Der Discounter von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MN6YB06 weist beim Preis von 63,20 Euro einen Puffer von 12,4 Prozent auf. Aus der Differenz zum Cap bei 60 Franken errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine Maximalrendite von ca. 1,80 Euro oder 7,1 Prozent p.a., sofern das Cap per 19.3.27 nicht unterschritten wird. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 14,4 Prozent Puffer (Juni)

Beim Discounter von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM35DT5 gibt’s einen Puffer von 14,4 Prozent. Das Produkt zum Preis von 61,70 Euro erzielt bei konstanten Wechselkursen seine maximale Rendite von 3,30 Euro oder 8,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.6.27 über dem Cap von 60 Franken notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 17,4 Prozent Puffer (Dezember)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM9XVD2 bietet beim Preis von 60 Euro einen Puffer von 17,4 Prozent und bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von 5 Euro oder 8,3 Prozent p.a., sofern der Aktienkurs am 17.12.27 mindestens auf Höhe des Caps von 60 Schweizer Franken schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Steigende Margen und die höhere Gewinnprognose sprechen für Holcim. Zusätzliche Impulse sollen Infrastrukturprojekte und Übernahmen liefern. Risiken bleiben eine schwächere Baukonjunktur, steigende Energiekosten und die Integration zugekaufter Firmen. Wer sich defensiv engagieren will, könnte zu einem Discount-Zertifikat greifen und sich auch gegen zweistellige Kursrückgänge sichern.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Holcim Aktien oder von Anlageprodukten auf Holcim Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de