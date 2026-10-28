Gold: Nach 13 Prozent Kursverlust droht Anlegern der nächste teure Fehler

Wie Bloomberg berichtet, rechnet Tang mit weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed im Dezember und im ersten Quartal 2027. Dadurch könnten die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen bis Mitte nächsten Jahres von aktuell knapp über fünf Prozent auf 5,25 bis 5,50 Prozent steigen. Für Gold wäre das eine zusätzliche Belastung: Je höher die Anleiherenditen, desto unattraktiver wird das unverzinste Edelmetall.

13 Prozent Kursverlust seit dem August-Hoch, die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar (rund 3.400 Euro) zeitweise unterschritten – und jetzt warnt JPMorgan vor weiteren Verlusten bei Gold . Yuxuan Tang, Leiterin der Zins- und Devisenstrategie für Asien bei der JPMorgan Private Bank, sieht nach dem jüngsten Ausverkauf erhebliche Abwärtsrisiken. Besonders heikel: Unterhalb von 4.000 US-Dollar je Feinunze gibt es nach ihrer Einschätzung kaum technische Unterstützung. Ein erneuter Kursrutsch könnte deshalb besonders heftig ausfallen.

Hinzu kommt die angespannte Lage am Goldmarkt. Nach dem jüngsten Einbruch fehlt es an Liquidität, wodurch bereits kleinere Verkaufswellen größere Kursbewegungen auslösen können. Während des allgemeinen Ausverkaufs an den Aktienmärkten hatten Anleger Goldbestände abgestoßen, um Verluste in anderen Anlageklassen auszugleichen. Höhere Inflationszahlen verstärkten anschließend die Erwartungen weiterer Zinsschritte.

Auch technisch droht Ungemach. Standard Chartered sieht die Gefahr nachlassender Unterstützung, sollte Gold die Marke von 3.886 US-Dollar nicht verteidigen können. Amundi hält dagegen eine Erholung für wahrscheinlich. Eine verlässliche Bodenbildung ist angesichts des erwarteten späteren Zinsgipfels laut Tang derzeit kaum abzuschätzen.

Ausgerechnet JPMorgan bleibt langfristig dennoch ausgesprochen bullish. Die Privatbank erwartet einen Goldpreis von 4.500 US-Dollar bis Mitte 2027 und sogar 5.000 US-Dollar je Feinunze bis Ende kommenden Jahres. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 23 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Die Voraussetzung für eine nachhaltige Erholung sieht Tang im Ende der geldpolitischen Straffung. Sobald die US-Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben, könnte Gold wieder kräftig profitieren. Die Nachfrage der Zentralbanken sowie die Absicherung gegen wirtschaftliche und geopolitische Krisen bleiben langfristig wichtige Stützen.

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Für Anleger ergibt sich damit ein ungewöhnlicher Widerspruch: JPMorgan warnt vor einem möglicherweise schmerzhaften weiteren Ausverkauf, hält gleichzeitig aber an einem Kursziel von 5.000 US-Dollar fest. Wer auf die prognostizierte Erholung setzt, muss deshalb möglicherweise zunächst weitere Verluste und heftige Kursschwankungen aushalten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 4.049USD auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.





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