IVU Traffic Technologies: 9M 2026 stark, Prognose bestätigt
Mehr Umsatz, deutlich höheres EBIT: Der Konzern legt in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zu. Wiederkehrende Erlöse und Effizienzmaßnahmen stützen die bestätigte Jahresprognose.
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- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf 111,5 Mio. € (Vorjahr: 101,7 Mio. €).
- Das Rohergebnis erhöhte sich auf 91,9 Mio. € gegenüber 83,1 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf 10,2 Mio. € nach 6,5 Mio. €.
- Treiber waren anhaltend starkes Geschäft, höhere wiederkehrende Umsätze und seit dem ersten Quartal umgesetzte Effizienzmaßnahmen.
- Der Vorstand bekräftigt die Jahresprognose 2026: Umsatz über 160 Mio. €, Rohergebnis rund 130 Mio. € und EBIT rund 22 Mio. €.
- Die Zahlen sind vorläufig; die endgültigen Ergebnisse sollen am 5. November 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei IVU Traffic Technologies ist am 05.11.2026.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,59 % im Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,40EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
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