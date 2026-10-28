Öl: 4.400 Prozent mehr Tanker-Erlös! Jetzt macht Trump das Undenkbare

Wie Bloomberg berichtet, sind bereits mehrere Supertanker, die zuvor sanktioniertes Öl aus Venezuela transportierten, im Nahen Osten im Einsatz. Zwei weitere haben Südamerika verlassen und steuern den Golf von Oman an. Die Schiffe wechseln damit von einem Geschäft mit sanktioniertem Rohöl in den regulären Ölhandel, der inzwischen außergewöhnlich hohe Gewinne verspricht.

Bis zu 40 Millionen US-Dollar (rund 34 Millionen Euro) für eine einzige Tankerfahrt, Einnahmen von bis zu vier Millionen US-Dollar pro Tag und ein Anstieg der Tageserlöse um mehr als 4.400 Prozent: Der Öltransport aus dem Persischen Golf ist zu einem Milliardengeschäft geworden. Der Krieg mit dem Iran und die gefährliche Passage durch die Straße von Hormus treiben die Frachtraten auf Rekordhöhen. Jetzt greift die Trump-Regierung zu einem ungewöhnlichen Mittel: Ehemalige Schiffe der berüchtigten Schattenflotte sollen helfen, die explodierenden Transportkosten einzudämmen.

Besonders spektakulär ist die Entwicklung bei Supertankern auf der Route vom Nahen Osten nach Ostasien. Nach Schätzungen der Baltic Exchange sind ihre Tageserlöse seit Jahresbeginn um mehr als 4.400 Prozent gestiegen. Einzelne Transporte von Rohöl aus Kuwait und anderen Golfstaaten kosten mittlerweile bis zu 40 Millionen US-Dollar pro Fahrt. Der Grund: Tanker sind knapp, während Angriffe auf Handelsschiffe und die Risiken der Hormus-Passage die Versicherungs- und Transportkosten erhöhen.

Um den Engpass zu entschärfen, will Washington zusätzliche Schiffe für den regulären Handel verfügbar machen. Energieminister Chris Wright bezifferte die sogenannte Dark Fleet auf rund 1.600 Tanker. Durch gezielte Freigaben und Genehmigungen könnten nach seiner Einschätzung einige Dutzend bis mehrere Hundert Schiffe wieder für nicht sanktionierte Öltransporte eingesetzt werden. Die grundsätzlichen Sanktionen sollen bestehen bleiben.

Ein Beispiel ist die mehr als 25 Jahre alte "Centuries". Der Supertanker wurde im vergangenen Dezember von der US-Küstenwache mit venezolanischem Öl an Bord gestoppt, stand allerdings nie auf einer offiziellen Sanktionsliste. Inzwischen transportiert das Schiff irakisches Rohöl. Die zuvor sanktionierte und später freigegebene "Axe" erreichte unterdessen den Golf von Oman. Laut Bloomberg hat das US-Zentralkommando derzeit keine Bedenken gegen die vier beobachteten Tanker.

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Der Handel verändert bereits die Transportwege. Immer mehr Supertanker bringen Öl durch die Straße von Hormus und laden es im Golf von Oman auf andere Schiffe um. Ende September wurden rund 60 solcher Pendeltanker gezählt, verglichen mit lediglich sieben im April.

Eine schnelle Entspannung der Frachtraten ist dennoch unwahrscheinlich. Kpler-Analyst Muyu Xu bezweifelt, dass zusätzliche Tanker die Kosten wesentlich senken können, solange iranische Angriffe auf Schiffe drohen. Damit bleibt der Öltransport durch Hormus extrem riskant – und für diejenigen, die ihre Schiffe einsetzen können, außergewöhnlich lukrativ.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



