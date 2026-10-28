🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Öl: 4.400 Prozent mehr Tanker-Erlös! Jetzt macht Trump das Undenkbare

    Die schmutzige Geldmaschine

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bis zu 40 Millionen US-Dollar kostet eine einzige Tankerfahrt. Im Persischen Golf werden mit dem Kriegsrisiko Vermögen verdient. Jetzt öffnet Trump ausgerechnet Schiffen mit dunkler Vergangenheit ein neues Geschäft.

    Für Sie zusammengefasst
    Die schmutzige Geldmaschine - Öl: 4.400 Prozent mehr Tanker-Erlös! Jetzt macht Trump das Undenkbare
    Foto: Matt Rourke - AP

    Bis zu 40 Millionen US-Dollar (rund 34 Millionen Euro) für eine einzige Tankerfahrt, Einnahmen von bis zu vier Millionen US-Dollar pro Tag und ein Anstieg der Tageserlöse um mehr als 4.400 Prozent: Der Öltransport aus dem Persischen Golf ist zu einem Milliardengeschäft geworden. Der Krieg mit dem Iran und die gefährliche Passage durch die Straße von Hormus treiben die Frachtraten auf Rekordhöhen. Jetzt greift die Trump-Regierung zu einem ungewöhnlichen Mittel: Ehemalige Schiffe der berüchtigten Schattenflotte sollen helfen, die explodierenden Transportkosten einzudämmen.

    Wie Bloomberg berichtet, sind bereits mehrere Supertanker, die zuvor sanktioniertes Öl aus Venezuela transportierten, im Nahen Osten im Einsatz. Zwei weitere haben Südamerika verlassen und steuern den Golf von Oman an. Die Schiffe wechseln damit von einem Geschäft mit sanktioniertem Rohöl in den regulären Ölhandel, der inzwischen außergewöhnlich hohe Gewinne verspricht.

    Besonders spektakulär ist die Entwicklung bei Supertankern auf der Route vom Nahen Osten nach Ostasien. Nach Schätzungen der Baltic Exchange sind ihre Tageserlöse seit Jahresbeginn um mehr als 4.400 Prozent gestiegen. Einzelne Transporte von Rohöl aus Kuwait und anderen Golfstaaten kosten mittlerweile bis zu 40 Millionen US-Dollar pro Fahrt. Der Grund: Tanker sind knapp, während Angriffe auf Handelsschiffe und die Risiken der Hormus-Passage die Versicherungs- und Transportkosten erhöhen.

    Um den Engpass zu entschärfen, will Washington zusätzliche Schiffe für den regulären Handel verfügbar machen. Energieminister Chris Wright bezifferte die sogenannte Dark Fleet auf rund 1.600 Tanker. Durch gezielte Freigaben und Genehmigungen könnten nach seiner Einschätzung einige Dutzend bis mehrere Hundert Schiffe wieder für nicht sanktionierte Öltransporte eingesetzt werden. Die grundsätzlichen Sanktionen sollen bestehen bleiben.

    Ein Beispiel ist die mehr als 25 Jahre alte "Centuries". Der Supertanker wurde im vergangenen Dezember von der US-Küstenwache mit venezolanischem Öl an Bord gestoppt, stand allerdings nie auf einer offiziellen Sanktionsliste. Inzwischen transportiert das Schiff irakisches Rohöl. Die zuvor sanktionierte und später freigegebene "Axe" erreichte unterdessen den Golf von Oman. Laut Bloomberg hat das US-Zentralkommando derzeit keine Bedenken gegen die vier beobachteten Tanker.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen


    Der Handel verändert bereits die Transportwege. Immer mehr Supertanker bringen Öl durch die Straße von Hormus und laden es im Golf von Oman auf andere Schiffe um. Ende September wurden rund 60 solcher Pendeltanker gezählt, verglichen mit lediglich sieben im April.

    Eine schnelle Entspannung der Frachtraten ist dennoch unwahrscheinlich. Kpler-Analyst Muyu Xu bezweifelt, dass zusätzliche Tanker die Kosten wesentlich senken können, solange iranische Angriffe auf Schiffe drohen. Damit bleibt der Öltransport durch Hormus extrem riskant – und für diejenigen, die ihre Schiffe einsetzen können, außergewöhnlich lukrativ.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die schmutzige Geldmaschine Öl: 4.400 Prozent mehr Tanker-Erlös! Jetzt macht Trump das Undenkbare Bis zu 40 Millionen US-Dollar kostet eine einzige Tankerfahrt. Im Persischen Golf werden mit dem Kriegsrisiko Vermögen verdient. Jetzt öffnet Trump ausgerechnet Schiffen mit dunkler Vergangenheit ein neues Geschäft.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     