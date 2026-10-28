IVU Traffic Technologies: 9M 2026 Earnings Surge; Guidance Reaffirmed
Recurring revenue and efficiency gains powered a sharp rise in IVU Traffic Technologies’ nine-month earnings, as the company reaffirmed its 2026 outlook.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- IVU Traffic Technologies reported significantly higher earnings in the first nine months of 2026, based on preliminary figures.
- Revenue rose to €111.5 million from €101.7 million in the same period of 2025.
- Gross profit increased to €91.9 million, compared with €83.1 million a year earlier.
- Operating profit (EBIT) grew to €10.2 million from €6.5 million.
- Higher recurring revenue and efficiency measures contributed to the improved performance and more even distribution of revenue and earnings.
- The company reiterated its 2026 guidance: revenue above €160 million, gross profit around €130 million and EBIT around €22 million. Final Q3 results are due on 5 November 2026.
The next important date, Publication of quarterly financial report (as of Q3) Alternative: Release of quarterly financial report (cut-off date: Q3), at IVU Traffic Technologies is on 05.11.2026.
The price of IVU Traffic Technologies at the time of the news was 28,35EUR and was up +5,59 % compared with the previous
day.
4 minutes after the article was published, the price was 28,40EUR this corresponds to a plus of +0,18 % since publication.
+5,58 %
-0,74 %
+7,14 %
+19,47 %
+34,33 %
+92,03 %
+34,33 %
+693,88 %
+49,47 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte