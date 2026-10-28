Welt-Psoriasis-Tag 2026: Junge Menschen setzen sich gegen Stigmatisierung und Diskriminierung ein

STOCKHOLM, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Weltweit leben mehr als 100 Millionen Menschen mit Psoriasis und Psoriasis-Arthritis, und jeder Dritte entwickelt die ersten Symptome bereits vor dem 20. Lebensjahr. An diesem Welt-Psoriasis-Tag, dem 29. Oktober, startet die IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) die globale Kampagne „ Look Beyond My Skin" , um Stigmatisierung und Diskriminierung junger Menschen mit Psoriasis zu bekämpfen.

Uninformierte Gesellschaft – Teil des Problems

„Niemand in meiner Klasse wollte mich umarmen oder neben mir sitzen. Wenn ich im Klassenzimmer etwas berührte, ging eines der Kinder hin und wischte es ab", erinnert sich Daniela Chapman, 29, aus Panama, die seit ihrer Kindheit mit Psoriasis lebt. Daniela leidet unter einer klinischen Depression, und diese Schulerinnerungen sind für sie nach wie vor schwer zu vergessen.

Bei Christine, 23, aus Schweden wurde im Alter von sechs Jahren Psoriasis diagnostiziert. Auch sie weiß, wie es sich anfühlt, wegen ihrer Erkrankung verurteilt zu werden.

„Sie kam auf mich zu und fragte: ‚Darfst du hier mit diesen Flecken an den Armen arbeiten?'", erinnert sich Christine an eine Kundin, die sie in dem Süßwarenladen, in dem sie arbeitet, zur Rede stellte. „Ich habe versucht zu erklären, dass Psoriasis nicht ansteckend ist, aber sie legte einfach ihre Tüte mit Süßigkeiten zurück auf die Theke und ging hinaus", sagt Christine.

Sowohl Daniela als auch Christine engagieren sich in Psoriasis-Vereinigungen in ihren Heimatländern und klären andere über die Krankheit auf.

„Eine uninformierte Gesellschaft ist Teil des Problems für junge Menschen", sagt Christine. „Deshalb sind Aufklärungskampagnen so wichtig." Denn wenn man nichts über etwas weiß, kann man es auch nicht verstehen."

Ihre Geschichten gehören zu denen, die im Rahmen der weltweiten Kampagne der IFPA zum Welt-Psoriasis-Tag vorgestellt werden, die die Erfahrungen junger Menschen mit Psoriasis in den Mittelpunkt rückt.

„Junge Menschen mit Psoriasis-Erkrankungen wurden auf der globalen Gesundheitsagenda weitgehend übersehen", sagt Frida Dunger, Geschäftsführerin der IFPA. „In diesen prägenden Jahren sind viele von Mobbing, Ablehnung und Diskriminierung betroffen. Jeder Dritte verzichtet auf Arbeits- oder Studienmöglichkeiten, weil er Vorurteile und Ausgrenzung fürchtet. Das hat seinen Preis – nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft, wenn junge Menschen ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen können. Mit unserer weltweiten Kampagne ‚Look Beyond My Skin' fordern wir inklusivere Schulen, Hochschulen und Arbeitsplätze, an denen junge Menschen mit Psoriasis respektvoll behandelt werden und die gleichen Chancen wie alle anderen haben."