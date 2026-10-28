Sinopec veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für Afrika und führt in Kairo die globale Kommunikationsmarke WE17 ein

KAIRO, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec" oder „das Unternehmen") veröffentlichte am 25. Oktober in Kairo Sinopecs Nachhaltigkeitsbericht für Afrika (2021-2025) , der die Fortschritte der letzten fünf Jahre in den Bereichen Energiekooperation, Umweltschutz, Gemeindeentwicklung und Kulturaustausch hervorhebt. Das Unternehmen stellte außerdem seine globale Nachhaltigkeitskommunikationsmarke WE17 vor. Aus dem Bericht geht hervor, dass Sinopec zwischen 2021 und 2025 33 Projekte in 16 afrikanischen Ländern umgesetzt hat, wobei sich die kumulierten Investitionen auf über 5,7 Milliarden US-Dollar beliefen und die Gesamtsumme der Steuerzahlungen und Beiträge im Rahmen der sozialen Verantwortung im gleichen Zeitraum 4 Milliarden US-Dollar überstieg. 2025 schuf das Unternehmen durch seine Aktivitäten direkt 16.000 Arbeitsplätze vor Ort.

Zhao Liuqing, Ministerberater für Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten an der chinesischen Botschaft in Ägypten, hielt eine Rede auf der Veranstaltung und wies darauf hin, dass sich 2026 die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Ägypten sowie die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und afrikanischen Ländern zum 70. Mal jährt. Zhao bezeichnete die Aktivitäten von Sinopec in Ägypten als Beispiel für die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Ägypten und als Beitrag zur Stärkung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Magdy Amer, Vorstandsmitglied der Ägyptisch-Chinesischen Freundschaftsgesellschaft und ehemaliger ägyptischer Botschafter in China, würdigte in seiner Rede ebenfalls die Beiträge von Sinopec zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung.

Wei Dong, Geschäftsführer des Sinopec-Büros für Afrika, stellte den Bericht vor und bekräftigte das Engagement des Unternehmens, seine integrierten industriellen Kompetenzen zu nutzen, Investitionen in hochwertige Ressourcen zu erhöhen und ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Leistung, Umweltschutz und dem Wohlergehen der Bevölkerung herzustellen. Er betonte zudem die fortgesetzte Beteiligung von Sinopec an der Industrialisierung Afrikas und der Entwicklung öffentlicher Dienstleistungen.