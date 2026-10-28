RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Tom Narayan am Mittwoch nach dem Bericht. Entscheidend sei allerdings, dass Stellantis die Jahresziele bestätigt habe, während andere Autobauer gerade zurückrudern müssen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,90 % und einem Kurs von 3,949EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.
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