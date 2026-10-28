UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe weitgehend im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch nach Quartalszahlen. Negativ hebt er vor allem das Brasilien-Geschäft hervor, positiv die Kernkapitalquote./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,04 % und einem Kurs von 10,78EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

