JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Das Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, der Umsatz habe aber im Rahmen gelegen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,38 % und einem Kurs von 21,43EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

