Apple bricht mit einem Tabu – und verlangt dafür einen hohen Preis

Apple steht vor einer historischen Kehrtwende. Der iPhone-Konzern will erstmals MacBooks mit Touchscreen vorstellen. Doch die neuen Geräte bringen nicht nur eine lange erwartete Funktion, sondern offenbar auch einen kräftigen Preisaufschlag mit sich. Das könnte für Diskussionen sorgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am Mittwoch will Apple bei einer Veranstaltung in Los Angeles neue MacBook-Pro-Modelle mit berührungsempfindlichen Bildschirmen präsentieren. Wie Reuters berichtet, könnte der Konzern damit seine langjährige Ablehnung dieser Technologie aufgeben. Bloomberg zufolge plant Apple neue Varianten mit 14 und 16 Zoll großen Displays.

Apple hatte Touchscreens für Laptops lange skeptisch gesehen. Firmengründer Steve Jobs bezeichnete sie 2010 als "ergonomisch furchtbar". Zwei Jahre später verglich der damalige Konzernchef Tim Cook die Kombination von Laptop und Touchscreen mit einem Kühlschrank, der zugleich als Toaster dienen soll.

Inzwischen hat sich der Markt verändert. Hersteller wie Microsoft und Samsung bieten bereits Notebooks mit Touchscreens an. Auch die Erwartungen vieler Kunden sind gestiegen, nachdem Smartphones und Tablets die Bedienung per Fingertipp selbstverständlich gemacht haben.

"Manche Dinge sind einfach unvermeidlich", sagte Anshel Sag, Analyst bei Moor Insights & Strategy, gegenüber Reuters. Apple müsse sich dieser Entwicklung nun stellen.

Neue Technik, deutlich höhere Preise

Laut Bloomberg sollen die neuen MacBook-Pro-Modelle mit sogenannten OLED-XDR-Touchdisplays und einer Dynamic Island ausgestattet sein. Letztere soll erstmals auch auf einem Mac zum Einsatz kommen. Apple hat zudem das Gehäuse überarbeitet. Die Geräte sollen dünner und leichter werden. Ein angepasstes Scharnier soll verhindern, dass sich der Bildschirm beim Tippen bewegt.

Der technische Fortschritt dürfte allerdings seinen Preis haben. Bloomberg zufolge erwägt Apple für das 14-Zoll-Modell mit M5-Pro-Chip einen Einstiegspreis von 2.899 US-Dollar. Das wären 400 US-Dollar mehr als beim bisherigen Modell. Die Touchscreen-Version mit 16 Zoll könnte mindestens 3.399 US-Dollar kosten.

Apple soll die bisherigen MacBook-Pro-Modelle ohne Touchscreen weiterhin anbieten. Die neuen Geräte richten sich vor allem an Kreative, Influencer und Profis in der Medienproduktion.

Reicht der Touchscreen als Kaufargument?

Die neuen Laptops setzen zunächst auf die bereits eingeführten M5-Pro- und M5-Max-Chips. Einen deutlichen Leistungssprung gegenüber den bisherigen Modellen dürfte es deshalb nicht geben. Erst für die nächste Generation im kommenden Jahr sind laut Bloomberg leistungsfähigere M7-Pro- und M7-Max-Prozessoren vorgesehen.

Damit steht Apple vor einer entscheidenden Frage: Sind Kunden bereit, für die neue Bedienung deutlich mehr Geld auszugeben? Der Konzern verzeichnet zwar steigende Mac-Verkäufe. Ein Teil der Nachfrage kommt jedoch von Unternehmen und Technikfans, die ihre Geräte für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz nutzen.

Die Vorbestellungen für die neuen Geräte sollen am heutigen Mittwoch beginnen. Der Verkaufsstart könnte bereits am 6. November erfolgen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,92 $ , was einem Rückgang von -5,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer