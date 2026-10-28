UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4390 Pence belassen. Die vom Konsumgüterkonzern angehobene Prognose für das Volumenwachstum auf vergleichbarer Basis sei bereits eingepreist, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 56,68EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 43,9

Kursziel alt: 43,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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