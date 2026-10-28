RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4600 auf 4800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones äußerte sich am Mittwochmorgen überrascht über die negative Kursreaktion auf aus seiner Sicht solide Quartalszahlen. Er vermutet den Grund in Bedenken hinsichtlich der Entwicklung des US-Geschäfts. Er hatte das zuletzt starke Wachstum aber ohnehin nur für ein Strohfeuer gehalten. Dem stehe aber der Trend in den Schwellenländern positiv gegenüber./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:24 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 56,68EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



