JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Die Quartalsergebnisse seien stark, schrieb David Hayes am Mittwochmorgen. Er lobte vor allem das Geschäft mit Home & Personal Care (HPC) in den Schwellenländern./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 56,68EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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