Smurfit Westrock Public Limited Company sackt am Tag der Quartalszahlen ab

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Smurfit Westrock Public Limited Company abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -21,32 % verkraften.

Smurfit Westrock veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026. Der Verpackungskonzern meldet einen Umsatz von 8,161 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 219 Millionen US-Dollar. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch lässt sich daraus nicht ableiten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie damit um -5,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Smurfit Westrock Public Limited Company um +5,47 % gewonnen.

Während Smurfit Westrock Public Limited Company deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,15 %.

Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,45 % 1 Monat -14,74 % 3 Monate -21,32 % 1 Jahr -6,97 %

Stand: 28.10.2026, 13:00 Uhr

Smurfit Westrock plc (NYSE: SW) today announced the financial results for the third quarter ended September 30, 2026. Key Points: Net Sales of $8,161 million Net Income of $219 million, with a Net Income Margin of 2.7% Adjusted EBITDA1 of $1,205 …

Informationen zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie

Smurfit Westrock ist ein globaler Marktführer in der Verpackungsindustrie, bekannt für nachhaltige Lösungen und innovative Technologien.

Es gibt 524 Mio. Smurfit Westrock Public Limited Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,46 Mrd.EUR € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.