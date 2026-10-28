Abverkauf bei Silber -1,07 % in 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 17,65866USD. Heute notiert Silber bei 53,85USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.246,9USD wert – ein Zuwachs von +204,94 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung bei Silber und mittelfristige Kursziele von 80 bis 90 US-Dollar, bei weiter bestehenden Rückschlagsrisiken. Kontrovers diskutiert werden Angebotsdefizite, tatsächlicher Verbrauch und COMEX-Lagerbestände. Beim Dezemberkontrakt stehen möglichen Lieferengpässen Erwartungen sinkender offener Positionen durch Barausgleich oder Rollen gegenüber. Betont wird, dass Lieferungen nicht zwingend Lagerabflüsse bedeuten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.