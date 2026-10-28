Apera AI wurde zum zweiten Mal in Folge von Deloitte in die Liste der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen 2026 aufgenommen.

VANCOUVER, BC, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Apera AI wurde von Deloitte's 2026 Technology Fast 50 awards program für sein schnelles Wachstum, seinen Unternehmergeist und seine kühne Innovation ausgezeichnet. Das Unternehmen für bildgesteuerte Robotik wurde zum zweiten Mal in Folge in die Liste aufgenommen, nachdem es 2025 den 10. Platz belegt hatte.

Mit einem Umsatzwachstum von 644 % und mehr als 4.200 weltweit unterstützten Anwendungen treibt Apera AI die Entwicklung von visionsgesteuerter Robotik von kundenspezifischen Projekten hin zu skalierbaren Produkten mit seiner schlüsselfertigen intelligenten Zelle VuePod und der Augmented-Reality-App ForgeAR voran.

Der CEO von Apera AI, Sina Afrooze, führt das beeindruckende Wachstum des Unternehmens auf die patentierte 4D Vision-Technologie und den Wandel von kundenspezifischen Integrationsprojekten hin zu schlüsselfertigen Produkten wie VuePod zurück. Afrooze sagte: „Dass wir zum zweiten Mal in Folge zu den Deloitte Technology Fast 50 gehören, gebührt unseren Kunden und Partnern, die uns das Vertrauen geschenkt haben, 4D Vision in ihren Produktionshallen einzuführen." Vielen Dank an alle Hersteller, Integratoren und Partner, die mit uns gewachsen sind. Ihr Feedback hat VuePod geprägt, und Ihr Erfolg treibt alles an, was wir entwickeln."

Das Programm zeichnet Kanadas 50 am schnellsten wachsende Technologieunternehmen aus, basierend auf dem höchsten Umsatzwachstum in den letzten vier Jahren. Apera AI belegt mit einem Umsatzwachstum von 644 % zwischen 2022 und 2025 den 37. Platz.

„Die Gewinner des Technology Fast 50 2026 verkörpern den Einfallsreichtum, die Widerstandsfähigkeit und den Ehrgeiz, die den kanadischen Technologiesektor weiterhin prägen", sagte Brendan Cooper, Co-Leiter des nationalen Technology Fast 50-Programms. „Wir sind stolz darauf, ihre Leistungen zu würdigen und den bedeutenden Einfluss anzuerkennen, den sie in Gemeinden und Märkten im ganzen Land ausüben."

Apera AI's 4D Vision unterstützt mittlerweile mehr als 4.200 Anwendungen weltweit, bei sechs der zehn größten Automobilhersteller der Welt, Tier-1- und Tier-2-Zulieferern sowie Herstellern in den Bereichen Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke sowie Rechenzentrumsausrüstung. Das Wachstum von Apera basiert auf realen, eingesetzten Lösungen und nicht auf Pilotprojekten. Dadurch hat das Unternehmen ein tiefes Verständnis für die schwierigen, unvorhersehbaren Probleme entwickelt, mit denen Roboter in realen Produktionshallen konfrontiert sind.