Kalo Gold - Neuer Goldfund weitet Trendkorridor auf 4,3 km aus

Ein Ausdehnungssprung um 1,8 Kilometer nach Südwesten weitet die goldführende Struktur auf dem Wainikoro-Areal schlagartig auf 4,3 Kilometer Gesamtlänge aus: Kalo Gold (TSX-V: KALO; OTCID: KLGDF; FSE: 9M51) meldet von seinem zu 100 Prozent kontrollierten Vorzeigeprojekt Vatu Aurum im südpazifischen Fidschi einen handfesten Explorationserfolg.

Eine neu entdeckte Quarzader belegt, dass sich die Goldvorkommen weit über die bisherigen Grenzen hinaus entlang eines geophysikalisch identifizierten Strukturkorridors fortsetzen. Zusammen mit dem planmäßigen Abschluss umfangreicher geophysikalischer Messungen verdichtet der kanadische Explorer das Zielnetzwerk für das unmittelbar bevorstehende Bohrprogramm, das bereits im Januar 2027 anlaufen soll.

Kalo Gold – Widerstandskorridore und Goldanomalien bei Wainikoro, mit Angabe der Position der Probe NAK-JT26-G-002F (616 dU, 0,62 gt Au geschätzt)

Neuer Oberflächenfund weitet Wainikoro-Trend auf 4,3 Kilometer aus

Ausgangspunkt der jüngsten Entdeckung ist die Gesteinsprobe NAK-JT26-G-002F, die das Geologenteam im Zuge begleitender Geländearbeiten unterhalb eines Quarzaderaufschlusses mit sichtbaren Adern von bis zu 30 Zentimetern Mächtigkeit entnahm. Die Probe zeichnet sich durch eine ausgeprägte breziöse Struktur und mit Eisenoxiden gefüllte Resthohlräume aus – klassische Indikatoren für intensive, frühere hydrothermale Lösungszirkulationen. Eine erste orientierende Feldmessung mittels des mobilen detectORE-Verfahrens lieferte 616 Einheiten, was einem geschätzten Goldgehalt von rund 0,62 g/t entspricht. Zwar handelt es sich bei dieser mobilen Vor-Ort-Methode um eine halbquantitative Näherung und nicht um eine zertifizierte Laboranalyse, doch die strategische Lage elektrisiert: Der Fundpunkt liegt rund 1,8 Kilometer südwestlich einer früheren Probe, die mit 1.920 detectORE-Einheiten (rund 1,92 g/t Gold) auffiel.

Durch diesen Fund schließen sich die geologischen Puzzleteile zu einem über 4,3 Kilometer langen Vererzungskorridor zusammen. Dass dieser Trend echtes Hochgrad-Potenzial birgt, beweisen frühere zertifizierte Laboranalysen aus dem Areal mit Spitzenwerten von bis zu 8,78 g/t Gold sowie Abschnitten mit 7,83 g/t Gold und 108 g/t Silber. Obwohl die Daten vorerst punktuelle Vorkommen markieren und erst durch nachfolgende Bohrmeter auf Kontinuität und Tonnage überprüft werden müssen, untermauert die räumliche Dimension das Vorhandensein eines großflächigen hydrothermalen Systems.

Geophysik abgeschlossen: Startschuss für Bohrprogramm im Januar 2027

Flankiert wird der geochemische Erfolg durch den termingerechten Abschluss der Tiefengeophysik. Auf Wainikoro beendete der Spezialdienstleister Fender Geophysics am 26. Oktober 2026 ein engmaschiges CSAMT-Messprogramm zur Erfassung der elektrischen Widerstandseigenschaften des Untergrunds, ergänzt durch präzise Gravimetriemessungen, die parallel auch auf dem benachbarten Zielgebiet Aurum Prime durchgeführt wurden. Die Daten werden nun mit den bestehenden Gradient-Array-IP-Widerstandsmessungen, luftgestützten Magnetikdaten und Geländekartierungen verschmolzen. CEO Terry Tucker sieht in der direkten räumlichen Deckungsgleichheit zwischen oberflächennahen Goldproben und tiefer liegenden geophysikalischen Widerstandskörpern den idealen Vektor, um die aussichtsreichsten Zonen innerhalb des 4,3-Kilometer-Trends zu priorisieren.

Der operative Fahrplan bis zum Bohrkran steht fest: Im November und bis in den frühen Dezember hinein treibt Kalo Gold gezielte Schürfgräben voran, um die markanten IP-Anomalien direkt an der Oberfläche freizulegen, begleitet von verdichteten Bodenproben und Strukturkartierungen. Diese Arbeiten bilden die finale Startrampe für die ersten Kernbohrungen im Januar 2027. Das 367 Quadratkilometer große Vatu-Aurum-Projekt (Lizenzen SPL 1511 und SPL 1464) auf Vanua Levu bietet als klassisches Low-Sulfidation-Epithermalsystem beste Voraussetzungen für wirtschaftliche Neuentdeckungen – mit den anstehenden Bohrungen entscheidet sich nun, wie tief die hochgradigen Adern in das fidschianische Grundgebirge hinabreichen.

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