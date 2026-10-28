Elevate Service Group unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der Firma Red Lake Plumbing & Heating und etabliert damit eine Serviceplattform im Nordwesten von Ontario
Mit der geplanten Übernahme erweitert Elevate seine lizenzierten Serviceleistungen im Bereich Sanitär-, Gas- und HLK-Installationen und damit auch seine Präsenz in den nördlichen Märkten und indigenen Kommunen und schließt eine Partnerschaft mit Métis Infinity Investments
Toronto, Ontario / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Elevate Service Group Inc. (TSXV: SERV) (OTCQB: ESVCF) (FWB: Y19) („Elevate“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent, „LOI“), die den Erwerb sämtlicher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien der Firma Red Lake Plumbing & Heating Inc. („Red Lake“) von der Métis Infinity Investments Limited Partnership („Métis Infinity“ oder der „Verkäufer“) regelt (die „geplante Übernahme“) bekannt zu geben.
Über Red Lake Plumbing & Heating
Red Lake ist ein etablierter Anbieter von Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikdiensten mit Firmensitz in Red Lake (Ontario). Die Firma betreut Gewerbe-, Industrie- und Privatkunden in den nördlichen und indigenen Kommunen. Die geplante Übernahme würde einen dauerhaften Betriebsstandort für Elevate im Nordwesten Ontarios schaffen, das interne Netzwerk des Unternehmens um über zehn lizenzierte Techniker erweitern und eine Partnerschaft mit Métis Infinity begründen. Métis Infinity wird nach Abschluss der Transaktion Anteilseigner von Elevate. Red Lake erzielte im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von 3,7 Mio. $, ein EBITDA(1) von 0,4 Mio. $ und ein Ergebnis vor Steuern von 0,3 Mio. $ (basierend auf dem geprüften Red Lake-Jahresabschluss im besagten Zeitraum).
Strategische Überlegungen
Die geplante Übernahme unterstützt die Strategie von Elevate zum Aufbau einer landesweiten Plattform für Facility Services in verschiedenen Gewerken und hat eine strategische Bedeutung, die weit über das aktuelle Ausmaß hinausgeht.
- Aufbau einer Plattform im Nordwesten der Provinz Ontario. Als einer der größten Dienstleister der Region verfügt Red Lake über ein etabliertes Team, einen soliden Kundenstamm und eine Infrastruktur, die in abgelegenen Märkten auf organischem Weg nur schwer aufzubauen sind. Die geplante Übernahme bietet Elevate eine operative Basis für die Betreuung von gewerblichen, industriellen und institutionellen Kunden in ganz Nordwest-Ontario und gleichzeitig eine Plattform für die Expansion in weitere abgelegene Gemeinden.
- Erweiterung des Techniker-Netzwerks um qualifizierte Fachkräfte. Red Lake würde damit das interne Techniker-Netzwerk von Elevate um über zehn qualifizierte Sanitär-, HLK- und Gasinstallateure erweitern, wodurch die bestehenden Kompetenzen in der technischen Instandhaltung und im Gebäudemanagement ergänzt werden.
- Cross-Selling- und Integrationschancen im gewerblichen Bereich. Elevate plant, den Gewerbe- und Industriekunden von Red Lake sein erweitertes Angebot an gewerblichen Facility Services, einschließlich Elektro-, Beleuchtungs- und Anlagenservices, anzubieten. Gleichzeitig eröffnen sich über das Techniker-Netzwerk von Red Lake vor Ort zusätzliche Kapazitäten für Elevate zur Betreuung seiner nationalen Bestandskunden sowie potenziellen Neukunden in ganz Nordwest-Ontario.
- Partnerschaft mit Métis Infinity. Métis Infinity Investments ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Métis-Nation in Ontario und wurde gegründet, um Beteiligungen und strategische Partnerschaften zur Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands der Métis sicherzustellen. Nach Abschluss der Transaktion wird Métis Infinity eine Beteiligung an Elevate erhalten und damit die Grundlage für eine umfassendere strategische Zusammenarbeit schaffen. Elevate plant, seine Ressourcen und Dienste den Märkten in abgelegenen, unterversorgten Gebieten, einschließlich der Gemeinschaften der First Nations, anzubieten, und baut dabei auf seine bestehenden Beziehungen im kommunalen Bereich. Erreicht werden soll dies durch eine erweiterte Serviceabdeckung sowie die Einstellung und Schulung von neuen Mitarbeitern.