Elevate Service Group unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der Firma Red Lake Plumbing & Heating und etabliert damit eine Serviceplattform im Nordwesten von Ontario

Mit der geplanten Übernahme erweitert Elevate seine lizenzierten Serviceleistungen im Bereich Sanitär-, Gas- und HLK-Installationen und damit auch seine Präsenz in den nördlichen Märkten und indigenen Kommunen und schließt eine Partnerschaft mit Métis Infinity Investments

Toronto, Ontario / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Elevate Service Group Inc. (TSXV: SERV) (OTCQB: ESVCF) (FWB: Y19) („Elevate“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent, „LOI“), die den Erwerb sämtlicher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien der Firma Red Lake Plumbing & Heating Inc. („Red Lake“) von der Métis Infinity Investments Limited Partnership („Métis Infinity“ oder der „Verkäufer“) regelt (die „geplante Übernahme“) bekannt zu geben.

Über Red Lake Plumbing & Heating

Red Lake ist ein etablierter Anbieter von Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikdiensten mit Firmensitz in Red Lake (Ontario). Die Firma betreut Gewerbe-, Industrie- und Privatkunden in den nördlichen und indigenen Kommunen. Die geplante Übernahme würde einen dauerhaften Betriebsstandort für Elevate im Nordwesten Ontarios schaffen, das interne Netzwerk des Unternehmens um über zehn lizenzierte Techniker erweitern und eine Partnerschaft mit Métis Infinity begründen. Métis Infinity wird nach Abschluss der Transaktion Anteilseigner von Elevate. Red Lake erzielte im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von 3,7 Mio. $, ein EBITDA(1) von 0,4 Mio. $ und ein Ergebnis vor Steuern von 0,3 Mio. $ (basierend auf dem geprüften Red Lake-Jahresabschluss im besagten Zeitraum).

Strategische Überlegungen

Die geplante Übernahme unterstützt die Strategie von Elevate zum Aufbau einer landesweiten Plattform für Facility Services in verschiedenen Gewerken und hat eine strategische Bedeutung, die weit über das aktuelle Ausmaß hinausgeht.