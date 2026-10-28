IG Metall startet Warnstreiks in der Nacht zum Sonntag

HANAU (dpa-AFX) - Die IG Metall startet ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie bereits in der Nacht auf Sonntag (1. November). Das kündigte der Frankfurter Bezirkschef Jörg Köhlinger nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde für das Tarifgebiet Mitte an. Zu diesem gehören die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit zusammen rund 388.000 Beschäftigten.

Die Arbeitgeber hatten bei den Gesprächen in Hanau das bereits aus anderen Tarifgebieten bekannte Angebot vorgelegt. Es enthält bei einer Laufzeit von 26 Monaten eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und eine Entgelterhöhung um 1,3 Prozent im Juli 2028. Köhlinger nannte die Offerte "lausig" und hielt den Arbeitgebern vor, damit einen schnellen Abschluss zu verhindern. Die IG Metall fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 5 Prozent mehr Geld sowie Vereinbarungen zur Sicherung von Standorten und Jobs.