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    Bund und Länder starten Testnetz für Quantenkommunikation

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bund und vier Länder starten ein Quanten-Testnetz
    • Quantenschlüssel machen Abhörversuche erkennbar
    • Netz stärkt Sicherheit und digitale Souveränität
    Bund und Länder starten Testnetz für Quantenkommunikation
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Es geht um sichere Kommunikation zwischen Behörden, Unternehmen und Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur in Zeiten zunehmender Cyberangriffe - der Bund und mehrere Länder haben bei einer gemeinsamen Veranstaltung ein Testnetz zur sogenannten Quantenkommunikation gestartet.

    Beteiligt sind Bayern, Berlin, Sachsen, Thüringen und der Bund. Regierungschefs der Länder waren live zur zentralen Veranstaltung in Berlin zugeschaltet. Der Start des Netzes ist das Abschlussexperiment nach sieben Jahren Forschung im Rahmen der QuNet-Initiative unter Beteiligung deutscher Forschungseinrichtungen, die vom Bundesforschungsministerium mit 125 Millionen Euro gefördert wurde.

    Quantenschlüssel sollen Kommunikation sichern

    Vereinfacht gesagt geht es dabei um die Verschlüsselung von Daten. Mit Hilfe der Quantentechnik können nach Angaben der QuNet-Initiative Abhörversuche erkannt werden. Darauf aufbauend lasse sich ein Schlüssel erzeugen, der nur dem Sender und Empfänger bekannt sei. "Der Kern dieses Verfahrens ist auch gegen zukünftige Angriffe durch einen Quantencomputer wehrhaft."

    Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sagte in Berlin, die bisherigen kryptografischen Verfahren seien gefährdet, "deswegen brauchen wir die Quantenkommunikation als zentralen Baustein für unsere digitalen Infrastrukturen". Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, die Netzstruktur biete eine "Riesenchance" für Sicherheit und digitale Souveränität. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sprach vom weltweit größten Quantenkommunikationsnetz, das es in der praktischen Anwendung gebe.

    Quanten gelten als die kleinsten und unteilbaren Einheiten, die physikalische Wechselwirkungen hervorrufen. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können diese Licht- und Energiebausteine von Forschern für verschiedene Anwendungsfelder genutzt werden./jr/DP/mis







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