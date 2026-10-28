BERNSTEIN RESEARCH stuft GSK auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 3010 Pence auf "Outperform" belassen. Die solide Entwicklung unter dem neuen Konzernchef halte an, schrieb Justin Smith am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,59 % und einem Kurs von 21,61EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30,1
Kursziel alt: 30,1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30,1
Kursziel alt: 30,1
Währung: GBP
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