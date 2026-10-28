BERNSTEIN RESEARCH stuft GSK auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 3010 Pence auf "Outperform" belassen. Die solide Entwicklung unter dem neuen Konzernchef halte an, schrieb Justin Smith am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,59 % und einem Kurs von 21,61EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,1

Kursziel alt: 30,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,10 £ , was eine Steigerung von +65,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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