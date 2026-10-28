Löst Trumps Wahlschlappe den KI-Crash aus?

Der Konflikt reicht bis vor die Haustüren der Amerikaner. In einer weiteren Ipsos-Umfrage befürworten 69 Prozent der registrierten demokratischen Wähler Grenzen für den Bau von Rechenzentren. Bei Republikanern sind es 43 Prozent. Stromkosten und der enorme Energiebedarf machen die Anlagen zum Wahlkampfthema.

Donald Trumps Republikaner geraten vor den US-Zwischenwahlen am 3. November unter Druck. Eine Ipsos-Umfrage sieht die Demokraten unter voraussichtlichen Wählern mit 53 zu 44 Prozent vorn. Die Umfrage ist keine Prognose der Sitzverteilung. Für US-Anleger steht damit eine heikle Frage im Raum: Könnte ein Machtverlust im Kongress eine Verkaufswelle bei KI-Aktien auslösen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Inzwischen erfasst der Widerstand gegen Rechenzentren sogar Trumps eigene Partei. Wie die dpa berichtet, hat der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, nach eigenen Angaben wegen Sorgen um den Energie- und Wasserverbrauch die Genehmigungsverfahren für rund 1.800 Rechenzentren ausgesetzt. Zuvor hatte er noch eine Investition von Google über 40 Milliarden US-Dollar gefeiert.

Auch der republikanische Senatskandidat Mike Rogers in Michigan fordert eine Baupause. Sein Parteikollege Jon Husted in Ohio verlangt, dass die Betreiber höhere Energiezahlungen leisten. Für KI-Anleger bedeutet das: Selbst ein Wahlsieg der Republikaner wäre keine Garantie für einen ungebremsten Ausbau. Verzögerungen könnten es den Tech-Konzernen erschweren, ihre Milliardeninvestitionen zurückzuverdienen.

Für Amazon und Alphabet geht es um den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur. Verzögerte Genehmigungen und schärfere Auflagen könnten Projekte verteuern. Das Risiko für Anleger: Verschieben sich Investitionen, könnten auch Umsatzhoffnungen für Zulieferer wie Nvidia unter Druck geraten. Die Sorge wäre dann, dass die Gewinne später fließen als an der Börse erwartet.

Dazu kommt das Finanzierungsrisiko. Goldman-Sachs-Chef David Solomon erklärte, steigender Kapitalbedarf und Druck auf die Zinsen könnten die Renditen und die Tragfähigkeit einzelner Projekte beeinträchtigen. Treffen höhere Kosten auf politische Verzögerungen, könnten ambitionierte Gewinnerwartungen kippen.

Ein Wahlsieg der Demokraten allein wäre aber kein Beleg für einen bevorstehenden Crash. Reuters zufolge halten Analysten eine weitreichende Baubremse per Bundesgesetz für unwahrscheinlich: Trump könnte sein Veto einlegen. Größere Hürden könnten aus Bundesstaaten und Kommunen kommen, die über konkrete Projekte entscheiden.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion